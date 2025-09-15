Sindicaliștii din administrație către Guvern: analizați și apoi tăiați

176375 – 15092025 – Sindicaliştii din administraţie protestează luni în București, începând cu orele 10.00, nemulţumiţi de noile măsuri anunţate de Guvern, pe care le consideră generator de blocaje în sectorul public. Aceștia amenință cu declanșarea unei greve generale.

Reprezentanţii protestatarilor afimă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan. Începând cu ora 10.00, protestatarii s-au adunat în Piaţa Victoriei, unde rămân până la ora 13.00, după care vor pleca pe traseul Şos. Berzei – Buzeşti – Str. Vasile Pârvan – Pod Hasdeu – Parc Izvor. Până la orele 15.00 este programată, la Palatul Parlamentului, o adunare publică.

”În cazul în care prim-ministrul nu va renunţa la politicile adoptate din pix, fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, avertizau sindicaliştii la începutul acestei luni.

Ei doresc respectarea drepturilor fundamentale: la muncă, la stabilitate şi carieră în funcţia publică, la condiţii de muncă decente, la negociere colectivă şi autonomie locală, eliminarea mandatelor temporare şi a testărilor periodice impuse funcţionarilor publici, măsuri care ar conduce la politizarea administraţiei şi la destabilizarea resursei umane, respectarea stabilităţii şi predictibilităţii funcţiei publice.

Alte revendicări sunt realizarea de analize reale de impact social şi financiar înaintea oricărei reduceri de personal, incluzând efectele asupra contribuţiilor sociale, veniturilor bugetare, şomajului şi costurilor suplimentare generate de externalizarea serviciilor publice.

Din administrația publică locală, din cele aproape 3.200 de UAT-uri ar trebui să plece aproximativ 13.000 de persoane.