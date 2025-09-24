Sindicaliștii din penitenciare s-au dus, din nou, la minister să ceară bani

176460 – 24092025 – La sediul Ministerului Justiției, a avut loc încă o ședință de lucru la care au participat secretarul general adjunct, Ion-Claudiu Teodorescu, și Marius Tiugan, consilierul ministrului, pe de o parte, și liderii sindicali din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), de ceallaltă parte.

S-a discutat despre modificările propuse la Statutul polițiștilor de penitenciare, bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor, raportat la principalele categorii de cheltuieli instituționale, și aspecte privind organizarea și funcționarea sistemului penitenciar.

Sindicaliștii solicit modificarea Statutului polițistului de penitenciar prin definirea mai clară a atribuțiilor și responsabilităților, introducerea unor criterii obiective și transparente de evaluare profesională și promovare și consolidarea garanțiilor privind protecția personalului care își desfășoară activitatea în condiții deosebite.

O altă temă de mare interes a vizat bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor, în contextul în care resursele financiare trebuie să acopere, atât nevoile pentru buna funcționare a întregului sistem penitenciar, cât și proiectele de investiții și modernizare, atât de necesare.

În cadrul discuțiilor au fost analizate principalele categorii de cheltuieli, de la cele de personal, până la cele pentru achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări de infrastructură, subliniindu-se nevoia de prioritizare a investițiilor urgente și de identificare a unor soluții de finanțare sustenabilă, inclusiv prin fonduri externe nerambursabile. În același timp, a fost evidențiată necesitatea unei gestionări riguroase a resurselor, cu accent pe transparență și pe utilizarea eficientă a bugetului alocat.

În ceea ce privește salarizarea personalului, reprezentanții Ministerului și ai sindicatului au convenit că nivelul de complexitate și gradul de risc asociat activității polițiștilor de penitenciare impun o abordare specială. Astfel s-au discutat aspecte care vizează identificarea unor măsuri care să sprijine retenția și motivarea personalului calificat. În egală măsură, au fost analizate implicațiile bugetare ale acestor propuneri și pașii legali necesari pentru a asigura o implementare coerentă și predictibilă.

Un alt subiect discutat a vizat organizarea și funcționarea sistemului penitenciar în ansamblu, cu accent pe consolidarea capacității instituționale și pe creșterea eficienței operaționale, fiind luate reducerea gradului de supraaglomerare printr-o distribuție mai echilibrată a locurilor de detenție, modernizarea infrastructurii existente și îmbunătățirea condițiilor de detenție, dar și demersuri cu privire la digitalizarea proceselor administrative și implementarea unor soluții informatice moderne pentru managementul unităților.

De asemenea, au fost aduse în discuție programele de reintegrare socială și accesul la servicii medicale, ca parte integrantă a unei politici penitenciare moderne, dar și măsuri de pregătire pentru gestionarea unor situații de criză, în baza unor standarde operaționale unitare.

Dialogul va continua.