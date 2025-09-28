Spotlight – International Light Art Festival #9 transformă Bucureștiul în Capitala Luminii 

176499 – 28092025 – Primăria Municipiului București, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, organizează în perioada 10 – 12 octombrie 2025 cea de-a noua ediție a Spotlight – International Art Light Festival, primul și cel mai amplu festival al luminii din Capitală, care încântă anual peste 300.000 de participanți. Traseul de anul acesta se extinde de pe Calea Victoriei în zonele adiacente, la ARCUB – Hanul Gabroveni și în locațiile partenerilor Mega Mall și Promenada Mall.

„Spotlight a devenit, în cei nouă ani de existență, unul dintre cele mai iubite evenimente ale Capitalei, care aliniază Bucureștiul marilor orașe europene și celebrează arta luminii. Tema de anul acesta, Simbioză, vorbește despre colaborare și despre puterea artei de a aduce oamenii împreună. Ne dorim ca Bucureștiul să fie un oraș care inspiră și care surprinde, iar prin proiecte precum Spotlight demonstrăm că spațiile noastre urbane pot căpăta noi sensuri și noi povești. Îi invit pe bucureșteni și vizitatori să se bucure, între 10 și 12 octombrie, de Capitala Luminii” – a transmis Stelian Bujduveanu, Primarul General al Capitalei.

Tema ediției din acest an, „Simbioză / Symbiosis”, propune o schimbare de perspectivă: de la competiție la colaborare, de la rezultate imediate la procese vii. Festivalul devine un laborator unde artiști, curatori, branduri și comunități experimentează și generează noi forme de expresie, într-un dialog între artă, oraș și tehnologie.

Spotlight #9 se desfășoară în parteneriat cu Lille Video Mapping Festival, consolidând schimburile culturale dintre artiștii români și francezi. Totodată, Spotlight include, în premieră, conferințe și paneluri cu invitați internaționali – reprezentanți ai celor mai importante festivaluri de profil din Europa – care vor fi avea loc la Hanul Gabroveni.

În primăvara acestui an, ca parte din platforma Spotlight și în linie cu rolul său de conector cultural, ARCUB a lansat o bază de date a artiștilor români din domeniul artei luminii și al noilor media, cu scopul de a promova creațiile lor la nivel național și internațional.

Începând cu ediția a noua, Spotlight are și o nouă identitate vizuală, care va fi folosită pe toate mediile de comunicare, care va permite ARCUB să ajungă la toate publicurile interesate – de la artiști la public larg.

Campania de comunicare pentru Spotlight #9 poartă mesajul „Când arta se aprinde, orașul te surprinde”. Campania vorbește despre adevăratul potențial al orașului, care prinde formă prin creativitatea artiștilor și prin întâlnirea publicului cu arta luminii. Două realități coexistă și dau naștere unei a treia: ORAȘUL CARE TE SURPRINDE – un spațiu în care imaginația colectivă transformă Bucureștiul într-un organism viu, dinamic și spectaculos.

Programul Spotlight 2025 începe, în fiecare zi de festival, de la ora 19:00 și se încheie la ora 23:00.