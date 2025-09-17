Acasă Economie Sunt mai mulți bani la buget, fără a socoti creșterea TVA

Sunt mai mulți bani la buget, fără a socoti creșterea TVA

De
A.R.
-
Alexandru nazare

 176393 – 17092025 – Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că efectele primului pachet de măsuri fiscal-bugetare vor fi vizibile în următoarele luni.

El a precizat la Antena 3 CNN că în două luni de când se află în funcție încasările la bugetul statului au crescut, dar efectele primului pachet se vor vedea la următoarea execuție bugetară, care va reflecta creșterea TVA de la 19% la 21%.

”Dar chiar și în aceste două luni avem un plus de venituri important raportat la planul ANAF. Vom vedea ce se va întâmpla si când vom avea execuția din noile taxe”, a afirmat ministrul.

 

