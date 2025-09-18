Tăriceanu îi spune lui Bolojan că taxele mai mici aduc mai mulți bani la buget

Tăriceanu îi spune lui Bolojan că taxele mai mici aduc mai mulți...

176407 – 18092025 – Fostul premier din perioada 2004 – 2008, Călin Popescu-Tăriceanu, a criticat, măsurile luate de Guvernul Bolojan privind majorarea taxelor. În emisiunea „Marius Tucă Show”, Tăriceanu a spus că astfel de măsuri au efecte negative asupra economiei.

Tăriceanu a amintit decizii luate în 2004, când a introdus cota unică și a redus TVA, măsuri criticate inițial de FMI.

Fostul premier a explicat că, din cauza birocrației instituțiilor internaționale a preferat să-și asume măsurile fiscale, care ulterior s-au dovedit bune pentru economie: „Au fost două măsuri de reducere a impozitelor. Nu i-am consultat (n.n. – pe cei de la FMI), pentru că știam că răspunsul ar fi durat nouă luni și, cel mai important, ar fi fost negativ. Mi-au cerut să semnăm un acord de precauție. Au fost câteva puncte pe care ne-am înțeles, altele nu le-am acceptat și au plecat nemulțumiți”.

Potrivit fostului premier, un an mai târziu, delegația FMI i-a dat dreptate, recunoscând că măsurile de reducere a taxelor au dus la „o creștere excepțională a încasărilor la buget”.

„Vedeți că sunt o serie de măsuri care sunt foarte controversate. Majorarea TVA-ului, de pildă, duce la frânarea economiei. S-ar putea ca efectul de contracție să anihileze în bună măsură efectele pozitive scontate de a colecta bani mai mulți. Oamenii vor începe să își facă diferite calcule, vor cheltui mai puțin, nu vor mai investi și vor încerca să evite plata taxelor”, a avertizat Tăriceanu.

În cabinetul Tăriceanu, actualul premier Ilie Bolojan a ocupat funcția de secretar general al Guvernului.

În timpul guvernării Tăriceanu, deficitul bugetar a crescut de la 0,8% din PIB în 2005 la 5,7% din PIB în 2008.

Chiar dacă în ultimii doi ani de guvernare Tăriceanu au avut loc importante creșteri ale salariului minim și pensiilor, însoțite de o creștere economică importantă, pe fondul crizei economice mondiale, următorul guvern a fost nevoit să reducă salariile în sistemul bugetar, să reducă substanțial pensiile speciale și să majoreze TVA la 24%.