Tăriceanu îi spune lui Bolojan că taxele mai mici aduc mai mulți bani la buget

Tăriceanu îi spune lui Bolojan că taxele mai mici aduc mai mulți bani la buget

Călin popescu tăriceanu

176407 – 18092025 – Fostul premier din perioada 2004 – 2008, Călin Popescu-Tăriceanu, a criticat, măsurile luate de Guvernul Bolojan privind majorarea taxelor. În emisiunea „Marius Tucă Show”, Tăriceanu a spus că astfel de măsuri au efecte negative asupra economiei.

Tăriceanu a amintit decizii luate în 2004, când a introdus cota unică și a redus TVA, măsuri criticate inițial de FMI.

Fostul premier a explicat că, din cauza birocrației instituțiilor internaționale a preferat să-și asume măsurile fiscale, care ulterior s-au dovedit bune pentru economie: „Au fost două măsuri de reducere a impozitelor. Nu i-am consultat (n.n. – pe cei de la FMI), pentru că știam că răspunsul ar fi durat nouă luni și, cel mai important, ar fi fost negativ. Mi-au cerut să semnăm un acord de precauție. Au fost câteva puncte pe care ne-am înțeles, altele nu le-am acceptat și au plecat nemulțumiți”.

Potrivit fostului premier, un an mai târziu, delegația FMI i-a dat dreptate, recunoscând că măsurile de reducere a taxelor au dus la „o creștere excepțională a încasărilor la buget”.

„Vedeți că sunt o serie de măsuri care sunt foarte controversate. Majorarea TVA-ului, de pildă, duce la frânarea economiei. S-ar putea ca efectul de contracție să anihileze în bună măsură efectele pozitive scontate de a colecta bani mai mulți. Oamenii vor începe să își facă diferite calcule, vor cheltui mai puțin, nu vor mai investi și vor încerca să evite plata taxelor”, a avertizat Tăriceanu.

În cabinetul Tăriceanu, actualul premier Ilie Bolojan a ocupat funcția de secretar general al Guvernului.

În timpul guvernării Tăriceanu, deficitul bugetar a crescut de la 0,8% din PIB în 2005 la 5,7% din PIB în 2008.

Chiar dacă în ultimii doi ani de guvernare Tăriceanu au avut loc importante creșteri ale salariului minim și pensiilor, însoțite de o creștere economică importantă, pe fondul crizei economice mondiale, următorul guvern a fost nevoit să reducă salariile în sistemul bugetar, să reducă substanțial pensiile speciale și să majoreze TVA la 24%.

