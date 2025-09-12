Teatrul radiofonic, o premieră a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești de la Chișinău

176359 – 12092025 – Ministrul Culturii, András István Demeter, a participat la deschiderea celei de-a X-a ediții a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, desfășurată la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, sub genericul „Scena unei lumi libere”.

În ultimul deceniu, Festivalul s-a impus ca un reper cultural pe ambele maluri ale Prutului, devenind o adevărată sărbătoare a teatrului. Ediția din acest an are o semnificație aparte: marchează și 35 de ani de la Podul de Flori, prin proiectul „Poduri de memorie”, finanțat de Ministerul Culturii din România.

La conferința de presă dedicată deschiderii Reuniunii Teatrelor Naționale Românești la Chișinău au participat, alături de cei doi miniștri ai culturii din România și din Republica Moldova, Cristian Augustin Țâgârlaș, președintele Comisiei pentru Cultură și Media a Senatului României, Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român, precum și Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, gazda festivalului. Toți au subliniat caracterul simbolic al acestei ediții și rolul său în consolidarea relațiilor culturale dintre România și Republica Moldova.

În cadrul conferinței, miniștrii András István Demeter și Sergiu Prodan au acordat Diplome de Excelență Teatrului Național „Mihai Eminescu”, organizatorul festivalului, precum și directorului său, Petru Hadârcă, pentru rolul esențial jucat în transformarea acestei inițiative într-o tradiție culturală.

Ediția din 2025 reunește pe scena de la Chișinău teatre naționale consacrate – din București, Iași, Sibiu, Craiova și Suceava – dar și instituții invitate în premieră, precum Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca și Teatrul de Stat Constanța, oferind publicului o diversitate artistică aparte. Tot pentru prima dată, festivalul include spectacole de teatru radiofonic, o tradiție românească valoroasă, cu rol formativ pentru generații de artiști.

Ministerul Culturii din România a sprijinit această ediție printr-o finanțare suplimentară de 1,09 milioane de lei, alocată din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, pentru a asigura participarea teatrelor românești.

Cu o ofertă artistică bogată, peste 45 de evenimente, de la spectacole și lansări de carte, până la conferințe și expoziții, Reuniunea Teatrelor Naționale Românești de la Chișinău confirmă, și la ediția din acest an, rolul teatrului de liant între comunități și de spațiu al libertății. Evenimentul este organizat sub Înaltul Patronaj al Președinților României și Republicii Moldova.