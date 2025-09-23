Țoiu a vorbit în fața Consiliului de Securitate al ONU despre violarea spațiului aerian românesc de dronele coordonate de Rusia

176450 – 23092025 – „În contextul reuniunii de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU de azi, am prezentat interesele de securitate ale României în faţa provocărilor actuale ale Rusiei. Am condamnat cu fermitate încălcările iresponsabile ruse ale spaţiului aerian eston de data aceasta, săptămâna trecută spaţiul aerian al României şi, înainte, al Poloniei. Asemenea provocări subminează pacea şi securitatea internaţionale şi ignoră făţiş suveranitatea statală şi legea internaţională”, a declarat Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe, la Consiliul de Securitate al ONU care a avut loc luni, 22 septembrie.

Ea a reiterat că ţara noastră este deplin solidară cu Estonia şi cu aliaţii şi partenerii „în sensul apărării suveranităţii, integrităţii teritoriale şi principiilor Cartei ONU”.

Oana Ţoiu a subliniat că reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU „demonstrează că regiunea şi comunitatea internaţională resping în mod clar războiul de agresiune al Rusiei şi sunt unite în faţa gesturilor de ignorare continuă a prevederilor Cartei ONU”.

Ministrul a reiterat susţinerea României pentru stabilirea păcii în regiune.

„În faţa provocărilor repetate ale Rusiei, avem nevoie de avertizare rapidă, de la Marea Neagră la Marea Baltică, cu aportul ţărilor din regiune, NATO şi UE. România apreciază eforturile actuale ale SUA şi UE şi ale naţiunilor care au aceleaşi interese pentru restabili pacea şi securitatea în regiunea. Acum este momentul să punem punct acestei serii de agresiuni şi provocări, în interesul păcii şi securităţii”, a spus Ţoiu.