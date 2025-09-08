TPBI: Traseul liniei 182 – prelungit la „Dragonul Roșu”

176316 – 08092025 – Pentru a veni în sprijinul călătorilor, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus prelungirea traseului liniei 182, de la Institutul Oncologic, pe Strada Iza și Strada Drumul Gării, până la „Dragonul Roșu”.

Măsura a intrat în vigoare luni, 8 septembrie 2025, iar autobuzele liniei 182 circulă pe traseul: „Dragonul Roșu‟, Str. Drumul Gării, Drumul Iza, Şos. Fundeni, Şos. Colentina, Str. Teiul Doamnei, Bd. Lacul Tei, Str. Barbu Văcărescu, Şos. Ştefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasajul Victoria, Şos. Nicolae Titulescu, Str. Maltopol, Bd. Gheorghe Duca, Piaţa Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, „Gara Basarab”, cu întoarcere pe Bd. Dinicu Golescu, Piaţa Gării de Nord, Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Şos. Ştefan cel Mare, Str. Barbu Văcărescu, Bd. Lacul Tei, Str. Teiul Doamnei, Şos. Colentina, Şos. Fundeni, Drumul Iza, Str. Drumul Gării, „Dragonul Roșu”.