Trump cere aliaților NATO să nu mai cumpere petrol din Rusia

176369 – 15092025 – Președintele american Donald Trump a postat pe platforma sa de socializare Truth Social că achiziționarea de petrol rusesc de către unii aliați NATO este „șocantă” și a spus că aceasta „slăbește considerabil” poziția de negociere și puterea de negociere a NATO asupra Rusiei.

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut tuturor țărilor NATO să înceteze achizițiile de petrol rusesc și a amenințat China cu tarife vamale cuprinse între 50% și 100% din cauza achizițiilor sale de petrol rusesc.

„China are un control puternic și chiar o influență asupra Rusiei, iar aceste tarife vamale puternice vor zdrobi această influență”, a scris Trump pe platforma sa de socializare Truth Social.

El a adăugat că, în opinia sa, angajamentul NATO de a câștiga războiul „a fost mult mai mic de 100%” și că achiziționarea de petrol rusesc de către unii dintre membrii alianței este „șocantă”.

Adresându-se altor națiuni NATO, liderul american a spus că „acest lucru slăbește considerabil poziția și puterea de negociere față de Rusia”.

Din 2023, Turcia, membră NATO, a fost al treilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc, după China și India, state non-NATO. Printre alte state membre NATO care au achiziționat petrol rusesc se numără Ungaria și Slovacia.

Postarea lui Trump vine la câteva zile după ce Rusia a lansat mai multe drone în spațiul aerian al Poloniei, ceea ce a declanșat activarea Articolului 4 din tratatul NATO.

Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord prevede posibilitatea unor consultări comune între aliații NATO „ori de câte ori, în opinia oricăruia dintre ei, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat ulterior un program „Eastern Sentry” (Scutul de Est), care își propune să descurajeze noi incursiuni rusești și să arate solidaritate cu Polonia.

Totuși, Trump nu vorbește și despre prețul petrolului rusesc, mult mai convenabil pentru economiile țărilor respective. Nu trebuie neglijat ce s-a întâmplat cu prețul gazului de când a început războiul din Ucraina. Statele care s-au orientat spre alte piețe s-au confruntat cu o inflație ridicată.