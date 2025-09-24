Trump zice că Rusia e doar un tigru de hârtie și că Ucraina își poate recâștiga teritoriile ocupate în război

176464 – 24092025 – Președintele SUA Donald Trump, într-o postare pe Truth Social, vine cu o declarație surprinzătoare în ceea ce privește războiul din Ucraina: ”După ce a cunoscut și a înțeles pe deplin situația militară și economică Ucraina/Rusia și, după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să câștige toată Ucraina înapoi în forma sa inițială. Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, revenirea la granițele inițiale este o opțiune. De ce nu? Rusia luptă fără țintă timp de trei ani și jumătate într-un război care ar fi trebuit să aibă nevoie de mai puțin de o săptămână pentru a-l câștiga. Rusia arată ca ”un tigru de hârtie”. Când oamenii care trăiesc în Moscova și în toate marile orașe și regiuni din toată Rusia vor afla ce se întâmplă cu adevărat cu acest război, faptul că este aproape imposibil pentru ei să obțină benzină prin cozile lungi care se formează și toate celelalte lucruri care au loc în economia lor de război, în timp ce majoritatea banilor lor sunt cheltuiți pentru lupta împotriva Ucrainei, care are un mare spirit, și e din ce în ce mai bună, Ucraina ar putea să-și ia înapoi țara în forma sa originală și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe de atât! Putin și Rusia au probleme economice mari și acesta este momentul ca Ucraina să acționeze. În orice caz, doresc bine ambelor țări. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce vrea cu ele. Mult succes tuturor!”.

Postarea sa vine după o întrevedere pe care a avut-o cu Volodimir Zelenski la New York, în marja lucrărilor Adunării Generale a ONU. Întâlnirea a decurs cordial, Trump lăudând rezistența ucraineană în fața invaziei.

Cu un ton deosebit de cald, Trump l-a numit pe omologul ucrainean „un om mare” și a spus că acesta „duce o luptă extraordinară”. „Avem un mare respect pentru lupta pe care o duce Ucraina, este de-a dreptul uimitoare”, a precizat președintele american.

Trump i-a oferit apoi lui Zelenski ocazia de a vorbi despre succesele Ucrainei pe front, spunând: „Doriți să ne spuneți cum vă descurcați pe câmpul de luptă?”.

La rândul său, Volodimir Zelenski a spus că îl va informa pe Trump despre situația militară de pe front, adăugând că „avem vești bune”. Liderul de la Kiev a precizat că vor discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și despre perspectiva de a exercita o presiune mai mare asupra Rusiei.

Continuând schimbarea de ton în privința Ucrainei, Trump a afirmat încă o dată că soldații și cetățenii ei „sunt foarte curajoși”. „Uitați-vă, ei luptă, iar acest război durează de trei ani și jumătate”, le-a spus liderul american reporterilor. „Oamenii credeau că se va termina repede, deoarece Rusia este o mare putere militară, iar Ucraina, vă spun, are luptători buni”, a continuat Trump.

Aceste declarații marchează o schimbare semnificativă în tonul lui Trump față de Ucraina, confruntarea din februarie din Biroul Oval fiind încă vie atunci vine vorba despre o întâlnire față în față între Trump și Zelenski.