Turcii par interesați de Combinatul Siderurgic din Hunedoara

176408 – 18092025 – O delegaţie de investitori din Turcia şi-a manifestat interesul să preia combinatul siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara, discuţii pe această temă fiind purtate, miercuri, cu preşedintele Consiliului Judeţean (CJ), Laurenţiu Nistor, şi cu primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.

”Deşi aceşti investitori nu au fost primiţi la combinat, discuţiile purtate ne dau motive reale de speranţă. Am constatat deschidere, seriozitate şi un interes autentic pentru acest obiectiv strategic al judeţului nostru. Hunedoara are o istorie bogată în domeniul siderurgiei, care a marcat identitatea şi destinul oraşului şi al judeţului timp de generaţii. Oameni harnici şi pricepuţi au construit aici un simbol al industriei româneşti. Această tradiţie nu trebuie să se piardă”, a scris pe Facebook, preşedintele CJ Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

După cum Prompt Media a anunțat miercuri, conducerea ArcelorMittal a decis oprirea definitivă a producţiei combinatului hunedorean.

Reamintim că trei parlamentari PSD au solicitat premierului Ilie Bolojan şi miniştrilor Finanţelor, Economiei şi Energiei, desecretizarea contractului de privatizare a fostului combinat siderurgic, care a trecut în anul 2003 în proprietatea actualei companii ArcelorMittal, precum şi verificarea, de către Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului (AVAS) a modului în care au fost respectate prevederile din contract.