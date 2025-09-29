Ultimele discuții despre prima rectificare bugetară din 2025

Președintele Nicușor Dan nu mai vrea noi taxe

176503 – 29092025 – Reprezentanții coaliției de guvernare se întâlnesc luni de la ora 10.00, pentru o ultimă discuție privind rectificarea bugetară programată pentru a fi trecută într-o ședință de Guvern din această săptămână.

Potrivit ministrului finanţelor Alexandru Nazare vor fi alocați bani pentru plata pensiilor şi a salariilor şi pentru menţinerea investiţiilor.

Cei mai muți bani au fost alocați Ministerului Finanțelor – un plus de 18,3 miliarde de lei (din care 12,1 miliarde vor fi pentru plata dobânzilor). Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va primi 3,2 miliarde de lei.

Coaliția a discutat și alocarea, în plus, a 3,4 miliarde de lei pentru CNSAS, pentru plata medicamentelor, farmaciilor și concediilor medicale.

Ministerul Sănătății a cerut 500 de milioane de lei, dar va primi doar jumătate din sumă, iar Ministerul Energiei va primi 1,2 miliarde de lei pentru plățile către furnizori.

Și Ministerul Mediului va primi 600 de milioane de lei, deși a cerut 4 miliarde de lei, iar Ministerul Culturii va primi 6 milioane de lei din cele 375 de milioane de lei pe care le ceruse.

Vor primi bani, pentru continuarea investițiilor, și ministerele Transporturilor și Dezvoltării, cel mai probabil câte 2,5 miliarde de lei.

Președintele Nicușor Dan a repetat ieri că Guvernul îşi îndeplineşte obiectivele economice, iar coaliția funcționează, așa că ar trebui să discutăm mai puțin despre demisii, încercând astfel să pună capăt speculațiilor despre plecare lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.

Președintele a încercat, din nou, să liniștească populația, susținând că rectificările bugetare și bugetul pentru 2026 vor transmite un semnal de stabilitate partenerilor și pieţelor externe. Cu toate acestea, Dan a spus că mai este loc de reforme și că acestea nu trebuie să presupună, obligatoriu, noi taxe.