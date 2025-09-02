Ursula von der Leyen, convinsă că sancțiunile europene împotriva Rusiei își fac efectul

176272 – 02092025 – Sancțiunile europene afectează sever economia rusă, a afirmat, luni, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată într-o vizită în România. În conferința comună susținută cu președintele României la Constanța, președintele Comisiei Europene a subliniat că pachetele de sancțiuni ale UE aplicate împotriva Rusiei pe fondul invadării Ucrainei afectează sever economia rusă.

“Analiza noastră economică este foarte clară. Sancțiunile afectează în mod sever economia rusă. Dacă ne uităm la dobândă, aceasta a ajuns la 20%, dacă ne uităm la inflație – ajuns la 10%. Am avut situații în care ministrul rus pentru Dezvoltare Economică a afirmat public că Rusia este pe cale de a cădea în recesiune. Economia de război suprasolicitată a Rusiei ajunge la limită”, a afirmat ea.

Ursula von der Leyen a declarat că principala preocupare a rușilor este să scape de sancțiuni.

“Orice am face, orice negocieri în care ne-am implica, prima solicitare este să ridicăm sancțiunile. Cred că acest lucru subliniază că sancțiunile chiar îi afectează. Este un instrument eficient de presiune economică și acesta e motivul pentru care lucrăm acum la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni”, a conchis președintele Comisiei Europene.