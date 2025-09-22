USR vrea tandem prefect – primar la Capitală

176442 – 22092025 – USR Ilfov a anunțat nominalizarea lui Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei, revendicată de această formațiune în negocierile din coaliția de guvernare la împărțirea unor funcții administrative.

Nistor, susținut de președintele formațiunii, Dominic Fritz la propunera senatorului de Ilfov Cynthia Păun, este consilier local în Popești-Leordeni, fiind candidat pentru funcția de primar al acestui oraș la ultimele două alegeri locale.

Prin această nominalizare, se forțează demiterea actualului prefect Mihai Toader (PSD).

Argumentul USR pentru nominalizare ține de faptul că ”mai bine de jumătate dintre locuitorii Ilfovului au buletin de București” și este făcută cu bătaie lungă, în perspectiva unei eventuale reorganizări administrativ-teritoriale.

Potrivit declarației de interese din 2024, Nistor este asociat în două firme care au raportat pierderi.

În declarația de avere publicată la numirea în postul de consilier local, în 2024, Nistor precizeacă că deține patru terenuri intravilane. Unul a fost primit prin donație și alte trei au fost cumpărate în perioada 2006-2014, care se află în București, Călărași și Ilfov.

Nistor deține și mai multe imobile în Popești-Leordeni și Călărași, are active financiare în bănci, nu a declarat datorii, iar cele mai mari venituri ale provin din chirii.

În conturile bancare a declarat peste 500.000 de lei, un salariu de programator de la una din firmele în care este asociat – 19.737 lei, un salariu pentru funcția de specialist marketing la o altă companie – 7.652 de lei și indemnizația de consilier local în Popești-Leordeni – 9.492 de lei Din chirii, a obținut aproximtativ 250.000 de lei.

USR vrea să numească prefecți și în județele Botoșani, Bacău și Timiș. Până acum, discuțiile privind împărțirea acestor funcții au fost blocate de PSD. USR mai mizează și pe faptul că deputatul de Timiș Cătălin Drulă va candida cu succes la Primăria Capitalei și va face un tandem cu viitorul prefect de București. Deocamdată, și discuțiile privind alegerile pentru București sunt blocate, nediscutându-se încă despre o dată certă pentru organizarea lor.