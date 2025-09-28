Votul pentru alegerea viitorului Parlament al Rep. Moldova a început

Buletinele de vot au fost tipărite în limbile română, ucraineană, bulgară, rusă, găgăuză și romani * * * Pentru prima dată a fost introdus și votul prin corespondență

176498 – 28092025 – Duminică, 28 septembrie 2025, în Republica Moldova au loc alegerile parlamentare la termen, în urma cărora urmează să fie aleși 101 deputați pentru cea de-a XII-a legislatură a Parlamentului. Scrutinul se desfășoară în baza unui sistem proporțional, într-o singură circumscripție electorală națională, într-un singur tur. Vor accede în viitorul legislativ doar partidele politice care depășesc pragul de 5%, blocurile electorale care depășesc 7% și candidații independenți care obțin 2%. Pentru validarea alegerilor este necesară o prezență de cel puțin o treime din alegătorii înscriși în listele electorale.

Cetățenii pot vota în cele 2.274 de secții de votare (1.973 pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii din regiunea transnistreană, și 301 în afara țării, inclusiv patru secții speciale pentru procesarea voturilor prin corespondență). Pentru votul prin corespondență, o premieră pentru alegerile parlamentare din Rep. Moldova, au fost organizate 4 secții de votare. Alegătorii pot verifica secția la care sunt arondați pe pagina verifica.cec.md.

Votul poate fi exercitat în baza cărții de identitate sau buletinului de identitate, a cărții de identitate provizorii sau buletinului de identitate provizoriu, precum și a pașaportului. Elevii și studenții cu drept de vot, care își fac studiile într-o localitate diferită de cea de domiciliu sau reședință, pot vota la orice secție din localitatea unde învață, prezentând actul de identitate și carnetul de elev sau de student.

Constituția Republicii Moldova prevede că Parlamentul este compus din 101 deputați aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, pentru un mandat de patru ani.

Pentru prima dată la un scrutin parlamentar, este introdus votul prin corespondență pentru cetățenii Republicii Moldova domiciliați în 10 state (Australia, Canada, Coreea de Sud, Finlanda, Islanda, Japonia, Norvegia, Noua Zeelandă, SUA și Suedia), în baza înregistrării prealabile.

În competiția electorală au rămas 23 de concurenți: 14 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți. Înregistrarea Partidului “Moldova Mare” a fost anulată prin hotărârea CEC din 26 septembrie 2025, dar potrivit CEC, formațiunea a rămas în competiție până la pronunțarea definitivă a deciziei instanței de judecată.

Numărul total al alegătorilor cu drept de vot este 2.744.404 persoane. Buletinele de vot au fost tipărite în limbile română, ucraineană, bulgară, rusă, găgăuză și romani.

Plicurile cu opțiunile de vot pentru votul prin corespondență, în total 2055, au fost recepționate vineri 26 septembrie, dată la care s-a încheiat și campania electorală, dar vor fi deschise după încheierea scrutinului, ora locală 22.00 a statelor în care a avut loc procesul de vot. Cele mai multe voturi din străinătate – 1.162 – au fost trimise din SUA, 555 – din Canada, 286 – din Suedia și 55 – din Japonia.

Procesul de votare se încheie la ora 21.00, dar poate fi prelungit cu cel mult 2 ore pentru cetățenii care se află la rând la secția de votare respectivă.

Votul este foarte important având în vedere că Rep. Moldova este republică parlamentară.

Până la ora 9.00, prezența la vot se apropia de 5%.