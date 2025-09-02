Zece medalii pentru România, la Olimpiada Internațională de Limba Engleză 2025

176278 – 02092025 – Zece medalii – patru de aur, trei de argint și trei de bronz – pentru România, la Olimpiada Internațională de Limba Engleză 2025, găzduită de țara noastră, la Deva.

Rezultate individuale – Nivelul B1:

Tudor – Ioan Giurca, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Sibiu, premiul I, medalie de aur

Mihai-Alexandru Balint, Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Oradea, premiul al II-lea, medalie de argint

Rezultate individuale – Nivelul B2:

Diana Clepș, Colegiul Național „Petru Rareș”, Suceava, premiul I, medalie de aur

Silvia Gusbeth-Tatomir, Colegiul Național „I. C. Brătianu”, Pitești, premiul al II-lea, medalie de argint

Iulia Birta, Colegiul Național „Dr. Meșotă”, Brașov, premiul al III-lea, medalie de bronz

Rezultate individuale – Nivelul C1:

Maria-Lavinia Tudose, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Galați, premiul I, medalie de aur

Matei-Ștefan Ungureanu, Colegiul Național „Bodgan Petriceicu Hașdeu”, Buzău, premiul al II-lea, medalie de argint

Leonard-Nicolas Gîțoi, Liceul Teoretic „Alexandru Ghica”, Alexandria, premiul al III-lea, medalie de bronz

Secțiunea Proiecte – Nivelul C1, Premiul I, medalie de aur:

Iulia Birta, Colegiul Național „Dr. Meșotă”, Brașov,

Leonard-Nicolas Gîțoi, Liceul Teoretic „Alexandru Ghica”, Alexandria,

Maria-Lavinia Tudose, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Galați,

Matei-Ștefan Ungureanu, Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Buzău

Secțiunea Proiecte – Nivelul B2 – Premiul al III-lea, medalie de bronz:

Tudor – Ioan Giurca, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Sibiu

Mihai-Alexandru Balint, Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Oradea

Diana Clepș, Colegiul Național „Petru Rareș”, Suceava

Silvia Gusbeth-Tatomir, Colegiul Național „I. C. Brătianu”, Pitești

Elevii români au fost pregătiți de prof. Ormenișan Arina, Colegiul Național Ghe. Lazăr, Sibiu, prof. Porumb Camelia, Colegiul Național E. Gojdu, Oradea, prof. Fodor Mihaela, Colegiul Național Petru Rareș, Suceava, Prof. Iliescu Emilia, Colegiul Național I. C. Brătianu, Pitești, prof. Monica Cotfas, prof. Raluca Sârghie, Colegiul Național Dr. Meșotă, Brașov, prof. Gîtoi Silvia, Liceul Teoretic Al. Ghica, Alexandria, prof. Manea Anca, Colegiul Național V. Alecsandri, Galați, prof. Marinescu Roxana, Colegiul Național B.P.Hașdeu, Buzău.

La competiție, desfășurată între 24 și 31 august, au participat elevi din China, Moldova, Școala Europeană – Luxemburg II, Turcia, Georgia, Bosnia si Hertegovina, Turkmenistan, Slovacia, Bulgaria, Grecia, Letonia și România.