Zilele Bucureștiului 2025: descoperă orașul!

176396 – 17092025 – Primăria Municipiului București, prin instituțiile de cultură din subordine, organizează în weekendul 20-21 septembrie Zilele Bucureștiului 2025, o serie de evenimente dedicate bucureștenilor și turiștilor.

Concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecții de film, expoziții și tururi ghidate vor transforma mai multe zone din capitală într-un traseu cultural și de divertisment.

De la un spectacol multimedia în Piața Constituției, până la recitaluri, muzică de fanfară și parade, vizitatorii sunt invitați să își facă propriul itinerariu de descoperire a orașului.

În centrul Capitalei, „Străzi deschise – București. Promenadă urbană” va anima în acest weekend aniversar Calea Victoriei cu zeci de evenimente artistice și comunitare pentru întreaga familie. Traficul rutier va fi închis în ambele zile de weekend, inclusiv pe timpul nopții, de sâmbătă, ora 09:00 până duminică la ora 22:00.

De Zilele Bucureștiului, fiecare bucureștean poate deveni turist în propriul oraș: autobuzele turistice Bucharest City Tour vor circula gratuit, oferind prilejul unei plimbări relaxante printre cele mai frumoase locuri ale Capitalei

Cele 14 stații de pe traseul cu autobuzul supraetajat sunt: Piața Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Calea Victoriei (două stații), Palatul Parlamentului, Piața Unirii, Universitate, Piața Romană, Piața Victoriei, Piața Charles de Gaulle, Sos. Kiseleff și Piața Presei. Programul de circulație al liniei turistice Bucharest City Tour este 10:00 – 23:00, autobuzele circulând la un interval de 30 de minute.

De asemenea, bucureștenii se pot plimba cu primele modele de tramvaie, gratuit, pe trasee precum Bucur Obor – Piața Sudului – Șos. Viilor – Gara de Nord, Gara de Nord și CFR Progresul, Gara de Nord și Depoul Victoria.

Toate evenimentele și programul complet sunt disponibile în link-ul https://566.pmb.ro/