Ziua Europeană a Limbilor a ajuns la a 25-a ediție

176436 – 22092025 – Pe 26 septembrie va avea loc cea de a 25-a ediție a Zilei Europene a Limbilor.

Creată în 2001 la inițiativa Comisiei Europene și a Consiliului Europei, Ziua Europeană a Limbilor reprezintă o oportunitate de a descoperi și de a aprecia diversitatea lingvistică a Europei.

Cu această ocazie, Comisia Europeană organizează evenimentul online „Language skills: Your Bridge to Jobs of the Future” („Competențele lingvistice: o punte către locurile de muncă ale viitorului”).

Evenimentul pune un accent deosebit pe importanța competențelor lingvistice în contextul pieței muncii actuale și oferă platforme de discuții și dezbateri cu profesioniști din diverse domenii, care explică cum au integrat cunoștințele lingvistice în carierele lor, demonstrând astfel cum limbile străine pot constitui un avantaj strategic pe piața muncii de mâine.

În România, Reprezentanța Comisiei Europene la București organizează, ca în fiecare an, concursul online LinguaTest, iar 16 centre Europe Direct din întreaga țară vor avea diverse evenimente dedicate Zilei Europene a Limbilor. La Casa Europa din București se pregătește, de asemenea, un program cu activități și jocuri lingvistice pentru elevi și studenți.

Tot cu această ocazie va avea loc și cea de a 13-a ediție a LinguaFest, eveniment organizat în colaborare de Reprezentanța Comisiei Europene la București și de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), instituția care implementează în România programele europene Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate.

Adresată elevilor și studenților, LinguaFest 2025 aduce în prim-plan atât tinerii ambasadori Erasmus+, cât și profesioniști din diverse domenii, într-un cadru de discuție care subliniază importanța învățării limbilor străine. De asemenea, tinerii vor fi invitați să participe la diverse activități de interacțiune și jocuri lingvistice, transformând această zi într-o adevărată celebrare a diversității culturale și lingvistice.