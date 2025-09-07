Ziua Porților Deschise la Ministerul Afacerilor Externe

176309 – 07092025 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a organizat vineri, 5 septembrie, o nouă ediție a Zilei Porților Deschise, oferind publicului oportunitatea de a descoperi repere ale activității diplomatice și consulare românești și de a interacționa cu reprezentanții instituției.

Evenimentul, organizat cu prilejul Zilei Diplomației Române, a atras peste 300 de vizitatori care au avut oportunitatea de a descoperi atât sediul central al MAE, cât și pe cel al Centrului de Instruire a Personalului Consular (CIPC).

Cu sprijinul echipelor din cadrul Arhivelor Diplomatice, Directia de Diplomatie Publica si din Directia de Protocol participanții au parcurs un tur ghidat prin sălile de primire ale ministerului și au avut ocazia să vadă expoziții tematice, obiecte istorice și documente de arhivă inedite. Au fost ilustrate momente reprezentative ale activității diplomatice, prin amenajarea unui spațiu dedicat negocierilor oficiale, unui dejun de lucru sau unei conferințe de presă.

O parte dintre participanți au avut ocazia să o întâlnească și pe ministra afacerilor externe, Oana Țoiu, care i-a invitat în birou si a discutat cu vizitatorii despre activitatea ministrului, cum este utilizat biroul in activitatea cotidiana si in timpul vizitelor de nivel.

Secretarul de stat Luca Niculescu, coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare (OCDE) le-a vorbit participanților despre procesul de aderare a României la organizație, iar direcțiile de specialitate au organizat sesiuni de prezentare a atribuțiilor MAE în domeniul acțiunii și protecției consulare, precum și a oportunităților de carieră diplomatică și consulară.

În linie cu reperele de diplomație publică și culturală anuale ale MAE, vizitatorii au putut admira și o expoziție fotografică dedicată aniversării, în 2025, a 150 de ani de la nașterea reginei Maria a României, realizată de Dan Drăghicescu.

La Centrul de Instruire a Personalului Consular (CIPC), vizitatorii au aflat informații despre activitatea consulară, serviciile și procedurile desfășurate de misiunile diplomatice și oficii consulare, prin demonstrații practice și materiale video informative.