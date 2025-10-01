1 octombrie,  Ziua Internațională de Luptă împotriva cancerului de sân

176530 – 01102025 – Cancerul de sân este cel mai frecvent cancer la nivel mondial întâlnit la femei. Există o variație semnificativă a incidenței cancerului de sân la femei și a ratei mortalității în diverse regiuni ale lumii. Conform unei statistici a Organizației Mondiale a Sănătății, în 2022 cancerul de sân a fost cel mai frecvent cancer la femei în 157 de țări din 185 și nu există teritoriu în care să nu apară.

Cele mai recente estimări ale Uniunii Europene arată că în următoarea perioadă 31% dintre bărbați și 25% dintre femei prezintă riscul de a dezvolta o formă de cancer înainte de împlinirea vârstei de 75 de ani (conform Joint Research Centre – Comisia Europeană).

În UE, cancerul de sân ocupă locul 1 ca număr de cazuri de cancer nou-apărute și, conform Globocan, a rămas în această poziție încă din 2017. Din totalul cazurilor nou descoperite, cancerul de sân la femei reprezintă 26,8%, cancerul colo-rectal 11,6%, cancerul de col uterin 7,1%, iar cancerul pulmonar 6,8%.

Din punct de vedere al mortalității, cancerul de sân ocupă locul 3 (după cel pulmonar și cel colo-rectal) – ceea ce înseamnă că un procent important dintre persoanele diagnosticate cu cancer la sân pot fi tratate și vindecate.

Cu cât se pune diagnosticul mai devreme, în stadiu cât mai precoce, cu atât rata de vindecare este mai mare. Un alt factor extrem de important este sancțiunea chirurgicală și analiza cât mai detaliată a tumorii excizate sau biopsiate prin puncție, prin efectuarea examenelor histopatologice, imunohistochimice, a testelor genetice. În urma acestor rezultate, oncologii pot oferi tratamente țintite, personalizate, cu rată importantă de vindecare.

Screeningul preventiv ar trebui să devină mai important pentru pacienții din România și să fie un obiectiv prioritar al Sistemului Național de Sănătate. Astfel, identificarea timpurie a persoanelor cu tumori neoplazice mamare va duce la vindecarea acestora, într-un număr cât mai mare. OMS recomandă screeningul organizat populațional prin mamografie, adresat populației feminine cu vârste între 50 și 69 ani, pentru că în acest interval de vârstă incidența este cea mai mare. Dacă în anul 2020 media europeană a populației participante la screening a fost de 60%, România a avut cea mai scăzută rată dintre toate țările participante – 9%, conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică. Și după cum spuneam anterior, depistarea precoce înseamnă vindecarea.