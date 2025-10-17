17 ani de portabilitate în România: peste 13,6 milioane de numere și-au schimbat operatorul, dar nu și utilizatorul

176735 – 22102025 – Din octombrie 2008, când a fost lansat serviciul de portabilitate, peste 13,6 milioane de numere au fost transferate în cadrul rețelelor de telefonie fixă și mobilă din România. Serviciul de portabilitate dă utilizatorilor libertatea de a-și alege cea mai potrivită ofertă pentru nevoile lor de consum păstrându-și numărul de telefon. Din ianuarie până în octombrie 2025, au fost portate 1,01 milioane de numere de telefon, 96% dintre ele fiind numere de telefonie mobilă.

Statistici portabilitate 2025

De la începutul acestui an și până la 30 septembrie au fost portate 1.017.140 de numere de telefon, din care 982.073 sunt numere de telefonie mobilă şi 35.067 sunt numere de telefonie fixă.

În această perioadă, Digi Romania a primit în reţea prin portare 578.518 numere de telefonie mobilă, urmat de Vodafone cu 193.265 numere portate, Orange cu 171.127 de numere și de Telekom Romania Mobile Communications cu 39.158 de numere portate.

În ceea ce privește telefonia fixă, Orange Romania a primit în reţea 14.273 de numere, Digi Romania 8.008 numere și Vodafone 5.443 de numere.

Cifrele celor 17 ani de portabilitate

Din 208 până în prezent, în România au fost portate, în total, 13.644.710 numere de telefon, dintre care 12.416.119 sunt numere de telefonie mobilă şi 1.228.591 sunt numere de telefonie fixă.

O creștere exponențială a avut loc în anul 2014, numerele portate între operatori crescând semnificativ și depășind 500.000 de numere, iar începând cu 2021, în fiecare an s-au portat peste 1.000.000 de numere.