2,9 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția CGMB, ajutor financiar pentru persoanele afectate de explozia din Calea Rahovei

176703 – 17102025 – Consilierii municipali au aprobat în unanimitate, într-o ședință o de îndată convocată de primarul general al municipiului București, Stelian Bujduveanu, acordarea sumei de 2,9 milioane lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția CGMB, constituit în bugetul Municipiului București pentru anul 2025, ajutor financiar pentru persoanele afectate de explozia din Calea Rahovei nr. 317.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat două proiecte de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar persoanelor și familiilor din imobilul situat pe Calea Rahovei nr. 317, Sector 5, ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma exploziei produse în această dimineață.

Suma va fi utilizată pentru cazare temporară la hoteluri, ulterior pentru plata chiriilor pe o perioadă nedeterminată, precum și pentru asistență socială și umanitară de urgență. Aceasta include asigurarea hranei, a materialelor sanitare și igienice, consiliere psihologică, precum și alte nevoi imediate generate de situația de urgență creată.

Implementarea măsurilor de sprijin și monitorizarea situației persoanelor afectate vor fi asigurate de Primăria Municipiului București, prin Direcțiile de specialitate.