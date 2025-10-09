9 octombrie, Ziua europeană a donării și transplantului de organe

176619 – 09102025 – Fațada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată în culoarea verde, joi, 9 octombrie, între orele 18.30 – 24.00, pentru a marca Ziua europeană a donării și transplantului de organe (European Day for Organ Donation and Transplantation – EODD).

Acțiunea are loc cu sprijinul Comisiei pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților, la solicitarea Agenției Naționale de Transplant.

Evenimentul face parte din campania europeană de promovare și conștientizare privind donarea de organe. Iluminarea Palatului Parlamentului în verde va avea loc simultan cu alte capitale europene, subliniind importanța solidarității și a gestului altruist al donării.

Conform recomandărilor europene, campaniile publice de informare au un rol esențial în sensibilizarea populației și în creșterea numărului de donatori, reducând rata de refuz a familiilor.