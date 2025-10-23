A fost aprobată încă o revizuire a PNRR. Mai mult de jumătate din sumă trece de la împrumuturi la granturi

176749 – 23102025 – Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri că a fost aprobată încă o revizuire a PNRR, prin care au fost eliminate peste 100 de jaloane considerate cu risc major.

Ministrul a declarat că în perioada imediat următoare documentul va fi publicat pe site-ul Comisiei Europene șică are nevoie de aprobarea formală a ECOFIN, a cărui ședință va avea loc în luna noiembrie.

”Sunt două componente majore – o componentă de investiții, unde avem niște sume alocate, și o componentă legată de reformă. Acest proces de renegociere nu a fost doar un proces tehnic, a fost o reconstrucție importantă, strategică, prin care am transformat un plan care era aferent unui portofoliu de proiecte mult supracontractate – de la 28,5 miliarde aveam 47,4 miliarde contractate -, proiecte întârziate în mare măsură, proiecte care avuseseră probleme pe achiziții publice, proiecte care erau neclare pe componenta chiar și de granturi, de fonduri nerambursabile.

În acest moment, avem o versiune revizuită, realistă, sustenabilă, orientată către rezultate și fezabilă pentru a fi implementată până pe 31 august.

Revizuirea a avut două obiective. Mai întâi pe partea de aplicare a articolului 21 din Regulamentul European, care permite ajustări atunci când apar circumstanțe obiective. Circumstanțele au fost mai mult decât obiective în cazul României, având nevoie să ne asigurăm că putem implementa și că putem muta proiectele ca să le putem implementa și, respectiv, reformele că le putem implementa și că suntem cu siguranță în situația în care, ridicând ambiția, putem moderniza țara. Pe cealaltă componentă, de simplificare a planului – am eliminat jaloane redundante, am clarificat indicatorii, pentru ca să putem avea o monitorizare mai clară și o implementare predictibilă. În 2025, 2026 mai ales, avem o presiune mare pe deficitul bugetar, avem nevoie de banii din PNRR. Scopul nostru a fost acela de a reduce presiunea pe bugetul de stat și deficitul, și celălalt scop, evident, să evităm penalitățile cauzate de întârzieri sau de nerezolvarea reformelor, protejând investițiile care sunt cu adevărat importante și arătând oamenilor, cetățenilor români, rezultatele. Ce am reușit să facem? (…) Am eliminat investițiile cu risc major, am mutat din împrumuturi în granturi 26 de investiții cu progres solid, ca să ne asigurăm că luăm banii aceia pe parte nerambursabilă; valoarea investițiilor mutate este nu mai puțin de 5,7 miliarde de euro. Am alocat unor investiții, trei investiții, o finanțare suplimentară de 254 de milioane de euro și am introdus investiții noi. Vă aduc aminte, capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, achiziția de ambulanțe moderne pentru situații de urgență și contracte pentru energie verde, un act adițional în care ne-am alocat încă 350 de milioane de euro pe tranziție energetică. Ceea ce este, iarăși, remarcabil este că am reușit să mutăm finanțarea autostrăzii A7 de 2,17 miliarde de euro pe granturi – lucrul acesta a fost aprobat de Comisia Europeană.

Programul ”Valul renovării” are acum o componentă de 1,39 miliarde de euro pe granturi și am menținut investițiile strategice în digitalizare, automatizarea administrației, cloudul guvernamental, toate lucrurile care țin de proiectele cruciale. Ceea ce cred că este important de remarcat este că avem opt spitale și 1.200 de ambulanțe, după cum spuneam, care rămân în PNRR, până pe 31 august le vom avea implementate. Iar pe zona fiscală am negociat o reformulare a jaloanelor privind reorganizarea ANAF, pentru ca, în parteneriat cu Ministerul de Finanțe, să avem o administrație fiscală mai eficientă și venituri mai mari.

După toate aceste ajustări, valoarea finală a Planului Național de Redresare și Reziliență este de 21,41 miliarde de euro, din care toată suma de granturi, integrală, 13,57 miliarde de euro și 7,84 miliarde de euro pe zona de împrumuturi. Avem acum un plan mai coerent, un plan realist, e foarte important să înțelegeți structura cererilor de plată. Deci până acum am avut 3, urmează cererea de plată 4, la care lucrăm chiar acum, și vineri voi avea dimineață, la Bruxelles, o întâlnire cu doamna Céline Gauer și cu echipa domniei sale pentru a discuta depunerea cererii de plată 4, astfel încât să putem avea angajați banii din cererea de plată 4 în bugetul de pe acest an. Și, în același timp, după această cerere 4, vom mai avea doar încă două cereri, 5 și 6; 5 – probabil undeva, în luna mai, și 6 – la sfârșitul perioadei de implementare. 31 august 2026 este data țintă în acest moment”, a spus ministrul Pâslaru.