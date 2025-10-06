Acord de colaborare academică între Universitatea din Hyogo și Universitatea Transilvania din Brașov

Acord de colaborare academică între Universitatea din Hyogo și Universitatea Transilvania din...

176573 – 06102025 – Pavilionul României din cadrul Expo 2025 Osaka a găzduit ceremonia oficială de semnare a acordului de colaborare academică între Universitatea din Hyogo (Japonia) și Universitatea Transilvania din Brașov (România) – un moment de diplomație academică ce consolidează relațiile bilaterale dintre instituțiile de învățământ superior din cele două țări și extinde cooperarea româno–japoneză în domeniul educației, cercetării și inovării.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența Comisarului General al Pavilionului României, Ferdinand Nagy, a profesorului Makoto Kosaka, rectorul Universității din Hyogo, a profesorului dr. Liliana Rogozea, prorector al Universității Transilvania din Brașov, și a dr. Carmen Tămaș, profesor la Universitatea din Hyogo.

Ceremonia a fost deschisă de Comisarul General Ferdinand Nagy, care a subliniat rolul diplomației academice în consolidarea parteneriatelor dintre România și Japonia, precum și în promovarea valorilor educaționale, culturale și științifice în cadrul Expo 2025 Osaka.

Tot în momentul de deschidere, Carmen Tămaș, profesor de cultură japoneză la Universitatea din Hyogo, a oferit explicații privind semnificația acordului și colaborarea dintre cele două instituții de învățământ superior.

Au urmat proiecțiile video de prezentare ale celor două universități și intervențiile profesorului Makoto Kosaka, rectorul Universității din Hyogo, și ale profesorului dr. Liliana Rogozea, prorector al Universității Transilvania din Brașov, care au evidențiat importanța colaborării pentru dezvoltarea schimburilor universitare, a proiectelor comune de cercetare și a programelor internaționale de mobilitate academică.

Ceremonia de semnare a acordului se înscrie în colaborarea de lungă durată dintre Pavilionul României și Universitatea Transilvania din Brașov, desfășurată pe întreaga perioadă a Expo 2025 Osaka, prin derularea de activități educaționale și culturale susținute de studenții și cadrele universitare ale instituției.