”Administrația greșește, cetățeanul plătește”

176677 – 15102025 – Zeci de băcăuani au primit în ultimele zile decizii de impunere emise eronat de Direcția de Taxe și Impozite Locale a Primăriei municipiului Bacău. Sunt afectați foști proprietari de locuințe și autoturisme, persoane care și-au radiat firmele, și-au schimbat domiciliul, care au moștenit bunuri, persoane care și-au achitat amenzile primite în trecut sau, și mai grav, cetățeni cărora li se impută amenzi pe care nu le-au primit niciodată. Toți acești oameni primesc astăzi somații pentru datorii inventate, sume stabilite fără temei legal.

„Când administrația greșește, cetățeanul nu trebuie să plătească. Statul are obligația să repare prompt erorile, nu să transforme greșeala într-o sursă de venit”, a declarat deputatul Robert Alecu.

Potrivit acestuia, actele administrative au fost emise ”la grămadă”, fără o verificare concretă a situației fiecărui contribuabil. În evidențele Primăriei apar persoane care figurează simultan ca foști și actuali proprietari ai aceluiași bun, pentru care impozitele deja achitate sunt înregistrate din nou ca debite active.

„Primăria invocă implementarea rolului fiscal unic și pasează vina către cetățeni, acuzându-i, în mod neîntemeiat, că nu și-ar fi scos bunurile din evidențele fiscale. Cum poate fi acuzat un contribuabil care deține certificat fiscal pe zero, dar figurează, în același timp, cu datorii anterioare?”, a adăugat deputatul băcăuan.

Mai mult, Primăria municipiului Bacău a atribuit societății Zipper Services din Cluj-Napoca un contract în valoare de aproximativ 100.000 de euro pentru tipărirea și expedierea în masă a acestor documente — o cheltuială semnificativă, efectuată din fonduri publice, în loc să se asigure, în prealabil, acuratețea datelor și legalitatea emiterii.

Deputatul Robert Alecu cere Ministerului Finanțelor Publice și Curții de Conturi să verifice integral procedura de emitere a acestor decizii, impunerea de măsuri de corectare și răspundere instituțională, conform Codului de procedură fiscală și suspendarea executărilor aferente sumelor contestate și publicarea unui raport detaliat privind numărul deciziilor eronate și cauzele acestora.

„Cetățenii Bacăului au dreptul la o administrație care respectă legea, verifică datele și își asumă propriile greșeli. Voi urmări îndeaproape această situație și toate neconcordanțele din activitatea Primăriei municipiului Bacău, până la restabilirea ordinii și a legalității administrative”, a încheiat deputatul Alecu.

Cetățenii care au primit astfel de decizii pot transmite sesizările și copiile documentelor la adresa Robert.Alecu@cdep.ro.