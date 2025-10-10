AEP: Regulamentul (UE) 2024/900 privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică

176628 – 10102025 – Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, începând de vineri, 10 octombrie 2025, intră în vigoare Regulamentul (UE) 2024/900 privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică.

Regulamentul (UE) 2024/900 stabilește norme armonizate pentru serviciile de publicitate politică, care prevăd, printre altele, obligativitatea utilizării de etichete și notificări privind transparența clare, care să conțină informații suplimentare, cum ar fi datele de contact ale sponsorului în contextul furnizării de servicii de publicitate politică și informații privind utilizarea tehnicilor de vizare sau distribuire bazate pe date personale.

Prevederile Regulamentului (UE) 2024/900 se aplică tuturor materialelor de publicitate politică, publicate, distribuite sau difuzate prin orice mijloc de comunicare (atât prin intermediul mass-mediei tradiționale offline, cum ar fi ziarele, televiziunea și radioul, dar și prin intermediul platformelor online, al site-urilor web, al aplicațiilor mobile, al jocurilor pe calculator și al altor interfețe digitale), inclusiv în afara campaniei electorale.

Aceste norme vizează sponsorii și furnizorii de servicii de publicitate politică, inclusiv editorii de publicitate politică și se aplică mesajelor pregătite, plasate, promovate, publicate, distribuite sau difuzate direct ori indirect de către, pentru sau în numele unui actor politic, precum și mesajelor altor actori care sunt de natura și concepute sa influențeze rezultatul unor alegeri sau al unui referendum, un comportament de vot sau un proces legislativ sau de reglementare la nivelul Uniunii, la nivel național, regional sau local.

Regulamentul urmărește să sporească încrederea publicului în comunicarea politică și să prevină practicile lipsite de transparență care vizează influențarea alegătorilor, în special în mediul digital.

Conform Regulamentului (UE) 2024/900 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/1410 al Comisiei Europene, orice material publicitar politic trebuie să respecte următoarele cerințe:

– să fie etichetat clar și vizibil cu mențiunea „Material publicitar politic”;

– eticheta trebuie să includă: identitatea sponsorului și, dacă este cazul, a entității care îl controlează; referința la alegerile, referendumul sau inițiativa legislativă vizată; informații privind utilizarea tehnicilor de vizare sau distribuire bazate pe date personale; o notificare privind transparența, accesibilă direct (inclusiv prin link sau cod QR);

– etichetele și notificările trebuie să respecte cerințe clare de lizibilitate, contrast și accesibilitate, adaptate fiecărui tip de suport-tipărit, audio-vizual sau digital.

Potrivit noilor reglementări, editorii și furnizorii sunt obligați să păstreze notificările de transparență timp de 7 ani, iar publicitatea politică sponsorizată din afara UE este interzisă.

Totodată, va fi instituit registrul european al materialelor publicitare politice online, un portal unic ce va permite accesul public la informațiile privind materialele publicitare politice online publicate în statele membre sau adresate cetățenilor sau rezidenților UE în Uniune.

Regulamentul (UE) 2024/900 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2024 privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1410 al Comisiei din 9 iulie 2025 privind formatul, modelul și specificațiile tehnice ale etichetelor și ale notificărilor privind transparența materialelor publicitare politice în conformitate cu articolele 11 și 12 din Regulamentul (UE) 2024/900 al Parlamentului European și al Consiliului și Orientările Comisiei Europene pentru sprijinirea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) 2024/900 privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică pot fi consultate pe site-ul Autorității Electorale Permanente, www.roaep.ro, în secțiunea Legislație Electorală – Finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.