Alegerile locale parțiale vor avea loc pe data de 7 decembrie

176755 – 23102025 – Guvernul a adoptat astăzi hotărârea privind data alegerilor locale parțiale și a stabilit calendarul electoral. Decizia de organizare a acestui scrutin în 7 decembrie a fost agreată anterior în coaliția de guvernare, după lungi discuții în contradictoriu.

La alegerile pentru Primăria Capitalei, toate cele patru partide aflate la putere au decis să se prezinte cu candidați proprii. 7 decembrie este data la care bucureștenii sunt chemaţi să-și aleagă noul primar general, demers care va pune capăt interimatului lui Stelian Bujduveanu și care a fost decis în urma hotărârii liderilor coaliției din această săptămână, fiecare formație politică urmând să-și susțină propriul candidat.

Odată cu alegerile pentru Primăria Capitalei, tot în data de 7 decembrie, vor fi organizate alegeri pentru președintele Consiliului Județean Buzău, dar și pentru primarii din alte 12 localități din țară.

Perioada electorală va începe în data de 2 noiembrie. Tot astăzi guvernul aprobat și calendarul alegerilor.

„Actul normativ stabilește calendarul acțiunilor, ținând cont că termenele respectivelor acțiuni, în cazul alegerilor locale parțiale, cu excepția celor de 24 de ore, se reduc la jumătate. Astfel, din data de 11 noiembrie 2025 începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar în cele 12 localități, iar, din data de 12 noiembrie, depunerea candidaturilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și pentru funcția de primar general al municipului București”, a declarat Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al guvernului.

Potrivi proiectului adoptat, campania electorală va începe în data de 22 noiembrie și se va încheia în 6 decembrie la ora 7. Sursa: romania – actualitati