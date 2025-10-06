Alegerile parlamentare din Rep. Moldova, la un pas de validare

176569 – 06102025 – Comisia Electorală Centrală a Rep. Moldova a aprobat duminică procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

CEC a stabilit numărul mandatelor de deputat care vor reveni fiecărei formațiuni politice care a trecut pragul electoral: PAS – 55 de mandate, Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”– 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate, Partidul Politic „Partidul Nostru” – 6 mandate și Partidul Politic „Democrația Acasă” – 6 mandate.

Rezultatul alegerilor urmează să fie validat de Curtea Constituţională a Rep. Moldova.

Tot duminică, CEC a decis sancționarea, cu avertisment, Partidul Politic „Democrația Acasă” , pentru încălcarea prevederilor referitoare la finanțarea campaniei, desfășurarea campaniei electorale și a interdicției de a participa în cadrul unui bloc electoral camuflat.

În același context, formațiunea nu va primi subvenția de la stat pentru următorul an. CEC a descoperit că această formațiune, susținută de și din România, de AUR, a beneficiat de o promovare electorală coordonată prin mijloace digitale neautentice, conturi false și redistribuiri masive, în care au fost implicate persoane oficiale străine declarate indezirabile pe teritoriul Republicii Moldova (făcându-se aluzie la George Simion). Această combinație a generat un impact disproporționat asupra percepției alegătorilor, fără transparența necesară privind sursele și finanțarea acestei campanii mediatice, încălcând obligațiile legale privind raportarea cheltuielilor electorale. În raportul privind finanțarea campaniei electorale lipsesc orice fel de informații despre cheltuielile legate de elaborarea și producerea spoturilor de promovare electorală, dar și cheltuielile suportate de terți în interesul candidatului prin promovarea concertată a spoturilor pe diverse platforme on-line.

AUR, printr-un comunicat de presă, a infirmat implicarea în campania electorală din Rep. Moldova.