Ambiții mari: o România construită împreună cu diaspora

176589 – 08102025 – Ajuns la a X-a ediție, Summitul RePatriot 2025, care a reunit peste 300 de lideri din diaspora, antreprenori din țară și personalități din diplomație, cultură și business, s-a desfășutat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan.

Un mesaj extraordinar a fost transmis de Președintelui Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, care în urmă cu câțiva ani a fost gazda Summitului.

Împotriva dezinformării și manipulării

Prima sesiune a Summitului a adus în prim-plan rolul strategic al diasporei în respingerea narațiunilor anti-românești și în apărarea adevărului. Românii de pretutindeni au fost chemați să devină o forță activă împotriva manipulării și să transmită către comunitățile în care trăiesc imaginea unei Românii moderne, demne și europene. Sesiunea s-a bucurat, alături de cercetători de vârf, de prezența lui Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, care a făcut un apel la contracararea influenței rusești, dând exemplul unor ziariști care și-au riscat viața pentru a scoate la lumină acțiunile secrete ale Rusiei de a-și pune agenții săi la conducerea Republicii Moldova.

“Profilarea comunităților și înțelegerea tipologiilor sociale sunt esențiale pentru construirea de reziliență civică și capital de încredere”, spune Alina Balațchi-Lupașcu, profesionist în marketing și lider Repatriot la Londra.

România viitorului – „Elveția datelor”

În cadrul sesiunii dedicate digitalizării, participanții au conturat viziunea unei Românii care devine hub regional de încredere pentru stocarea și securizarea datelor. Conceptul propune centre de date alimentate cu energie verde și reglementări solide, astfel încât România să fie recunoscută drept furnizor de încredere la nivel mondial.

România start-up – 1.000 de angel investors

O altă direcție strategică este dezvoltarea ecosistemului antreprenorial. În cadrul sesiunii „StartUp România– Inovație, Accelerare”, Sergiu Neguț – președinte al Romanian Business Leaders (RBL), organizație care reunește peste 550 de antreprenori din mediul de business românesc – a transmis un mesaj care a subliniat că “a fi RePatriot” este formă de patriotism real. RePatriot își propune ca, în următorii ani, să faciliteze construcția unei comunități de 1.000 de investitori de tip angel care să susțină start-up-uri românești cu ADN global, conectând diaspora cu oportunitățile locale.

A fost lansat obiectivul de creare până în 2035 a unei rețele de business angels din diaspora și susținerea unei inițiative legislative care să stimuleze investițiile în startup-urile românești și să facă România atractivă pentru antreprenoriatul global.

România competitivă – lansarea RPEP

Un alt moment al Summitului a fost prezentarea RePatriot Excellence Program (RPEP), un program strategic național inspirat de modelul Baldrige din SUA. RPEP își propune să crească competitivitatea organizațiilor românești – companii, universități, administrații – prin standarde de excelență și evaluări transparente. Programul este un transfer de know-how sprijinit de profesioniști români sub îndrumarea lui Steven Hoisington din Statele Unite, program care își propune să impacteze 300 de organizații românești care să facă România mai bună în următorii 10 ani.

2027 – primul an al Revenirii

Românii de pretutindeni au fost chemați să devină ambasadori ai turismului românesc. A fost prezentat concepul „RoBoost”, un proiect generat de Repatriot care vizează promovarea turismului experiențial. A fost propusă ideea ca 2027 să fie dedicat unei lansării unei campanii masive de revenire.

Rădăcini și izvoare: România care hrănește trupul și sufletul

Participanții la RePatriot au vizitat mai multe crame din podgoria Dealu Mare și Therme București, ca exemple de destinații turistice care pot fi atractive pentru turiști.

RePatriot: Credință, unitate și dragoste pentru România

De asemenea, o delegație a participat la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam, Episcop Vicar Patriarhal, în Dealul Patriarhiei.

Concluzia Summitului RePatriot 2025 a fost că România poate deveni o certitudine care trebuie construită împreună cu diaspora.