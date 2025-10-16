ANAF, din nou cu ochii pe ”bombardieri”

176687 – 16102025 – Președintele ANAF, Adrian Nica, a anunțat că Fiscul va verifica toate cazurile în care există discrepanțe majore între veniturile raportate și stilul de viață afișat: „Fiecare bombardier din țara asta să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu are venituri să o justifice, că ANAF o va confisca”, a declarat Nica la Antena 3 CNN.

Potrivit șefului ANAF, instituția are deja în analiză peste 200 de persoane care înregistrează diferențe majore între datele raportate la Fisc și bunurile deținute. „În perioada următoare (…) va fi verificat fiecare cetățean care nu poate justifica mașina de 100.000 de euro. Fiecare cetățean va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a verifica de ce datele pe care le înregistrează la ANAF versus venituri au o discrepanță așa mare”, a spus Adrian Nica.

El a adăugat că ANAF nu va mai tolera astfel de comportamente și că legea va fi aplicată strict: „Când ai averi pe care nu le justifici, ANAF o să confiște 70%”, a precizat președintele instituției.

O asemenea abordare a mai fost anunțată și în anii anteriori de foștii șefi ai ANAF, însă nu știm cu ce rezultate.