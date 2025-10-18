ANAF: Instituții publice cu datorii restante la bugetul de stat

176707 – 18102025 – Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează instituțiile și autoritățile publice, care au datorii fiscale neachitate până la data de 31 august 2025, că trebuie să își plătească aceste obligații.

Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are rolul de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituțiilor publice, la plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate.

La data de 31 august 2025, suma totală a datoriilor fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice era de 582.901.355 lei.

Pentru a încuraja achitarea acestor sume, la începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe.

Scopul acestor notificări este:

– informarea instituțiilor despre obligațiile restante,

– îndrumarea acestora către conformarea la plată,

– prezentarea posibilităților de a accesa facilități fiscale, în condițiile legii.

Instituțiile și autoritățile publice pot solicita eșalonarea clasică a plății datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanții, datorită statutului lor juridic.

Formularul pentru cererea de eșalonare poate fi descărcat de pe site-ul ANAF, la adresa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/D8.html

ANAF subliniază că neachitarea datoriilor restante va duce la luarea măsurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate.