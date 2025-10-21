ANCOM avertizează, din nou, asupra riscului de roaming involuntar în județele de graniță

De la 1 ianuarie 2026, Republica Moldova și Ucraina vor avea aceleași costuri de rooming cu statele membre UE

176722 – 21102025 – ANCOM atrage atenția, din nou, utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă asupra riscului de utilizare accidentală a serviciului de roaming în județele de graniță, chiar și atunci când utilizatorii nu au trecut efectiv în țara vecină.

La granița cu Serbia și Ucraina pot fi percepute costuri suplimentare dacă serviciile de roaming sunt utilizate, chiar și accidental, întrucât în aceste țări, care nu sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE), nu se aplică tarifele de roaming reglementate la nivelul Uniunii.

La granița cu Republica Moldova, costurile sunt, de regulă, mai reduse comparativ cu alte state non-SEE, datorită tarifelor preferențiale și resurselor incluse în multe planuri tarifare. Totuși, acestea pot fi mai mari decât cele aplicate conform principiului Roam like at home (RLAH), care permite utilizatorilor, în limitele unei utilizări rezonabile, să folosească beneficiile naționale și în roaming în SEE, fără costuri suplimentare.

Începând cu 1 ianuarie 2026, Republica Moldova și Ucraina vor fi integrate în zona de roaming a SEE, urmând să se aplice principiul de tarifare RLAH.

Pe de altă parte, chiar și în statele vecine membre SEE, precum Bulgaria sau Ungaria, unde se aplică RLAH, utilizatorii vor avea costuri suplimentare dacă depășesc limita de date disponibilă în roaming.

Ce este roamingul involuntar?

Roamingul involuntar este situația în care, în timp ce utilizatorii se află în zonele de graniță ale României, telefonul mobil se conectează automat la rețelele de telefonie mobilă din țara vecină. Această situație poate să apară atunci când semnalul rețelei de telecomunicații dintr-o țară vecină este semnificativ mai puternic decât cel al rețelei utilizatorului, în zonele cu acoperire slabă a rețelei utilizatorului final (semnal slab sau la limita de sensibilitate) sau în cazurile de indisponibilitate temporară a semnalului din rețeaua utilizatorului final (de exemplu, din cauza unor incidente sau lucrări programate).