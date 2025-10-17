Apele la control

176697 – 17102025 – În perioada ianuarie–septembrie 2025, Inspecția Națională a Apelor, structură din cadrul Administrației Naționale „Apele Române”, a desfășurat o amplă activitate de inspecție și control la nivel național, având ca obiectiv verificarea modului de respectare a legislației din domeniul gospodăririi apelor.

Astfel, au fost efectuate 6.415 controale, în urma cărora au fost aplicate 970 sancțiuni principale (465 avertismente și 505 amenzi) în valoare totală de 13.996.500 lei.

Cele mai frecvente abateri constatate au vizat:

Exploatarea de agregate minerale : 1.003 controale; 183 sancțiuni (90 avertismente, 93 amenzi); cuantum amenzi 4.700.000 lei; 8 sesizări penale.

: 1.003 controale; 183 sancțiuni (90 avertismente, 93 amenzi); cuantum amenzi 4.700.000 lei; 8 sesizări penale. Poluări accidentale : 64 controale; 32 sancțiuni (19 avertismente, 13 amenzi); cuantum amenzi 680.000 lei; 1 sesizare penală.

: 64 controale; 32 sancțiuni (19 avertismente, 13 amenzi); cuantum amenzi 680.000 lei; 1 sesizare penală. Stații de epurare : 684 controale; 83 sancțiuni (64 avertismente, 19 amenzi); cuantum amenzi 815.000 lei; 1 sesizare penală.

: 684 controale; 83 sancțiuni (64 avertismente, 19 amenzi); cuantum amenzi 815.000 lei; 1 sesizare penală. Activități de salubrizare : 858 controale; 24 sancțiuni (17 avertismente, 7 amenzi); cuantum amenzi 320.000 lei.

: 858 controale; 24 sancțiuni (17 avertismente, 7 amenzi); cuantum amenzi 320.000 lei. Depozite de deșeuri menajere : 34 controale; 6 sancțiuni (2 avertismente, 4 amenzi); cuantum amenzi 155.000 lei.

: 34 controale; 6 sancțiuni (2 avertismente, 4 amenzi); cuantum amenzi 155.000 lei. Baraje de tip C+D : 520 controale; 60 sancțiuni (37 avertismente, 23 amenzi); cuantum amenzi 536.000 lei; 1 sesizare penală.

: 520 controale; 60 sancțiuni (37 avertismente, 23 amenzi); cuantum amenzi 536.000 lei; 1 sesizare penală. Alte situații: 961 controale; 227 sancțiuni (136 avertismente, 91 amenzi); cuantum amenzi 2.680.500 lei; 7 sesizări penale.

Florin Ghiță, directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”, este mulțumit de acetivitatea inspectorilor, dar consideră că numărul acestora ar trebui crescut.