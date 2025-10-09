Arafat: bine că nu s-a întâmplat nimic rău!

176615 – 09102025 – Secretarul de Stat pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a ieșit public să explice cum stă treaba cu Codul Roșu emis de ANM.

”Vreau să clarific unele aspecte, văzând și foarte multe comentarii care se rostogolesc în rețelele de socializare, lucruri pe care, de altfel, le-am explicat astăzi în mai multe intervenții, la diferite televiziuni, când am fost întrebat despre coduri, de ce s-au emis, dacă era corect că a fost emis codul roșu sau dacă n-a fost corect și așa mai departe. Să clarificăm câteva aspecte.

Unu, codurile nu le stabilește Departamentul pentru Situații de Urgență sau Ministerul Afacerilor Interne. Le stabilesc experți ai Agenției Naționale de Meteorologie (ANM) și, bineînțeles, ai celor de la Apele Române și ai Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor. (…)

Codul de acum a fost dintre cele stabilite din timp, pe baza unor calcule și unor prognoze făcute, pe baza unor modele pe care le știu experții. Nu le știm cei de la DSU, ci, cum am zis, la nivelul ANM-ului.

În secunda în care ANM-ul a stabilit aceste coduri, noi avem unele proceduri, planuri, modalități de pregătire și ne pregătim pentru impactul care poate să se producă. Nu e obligatoriu să se producă. Ne pregătim pentru impactul care poate să se producă. Acest impact, dacă este cod roșu sau chiar și cod portocaliu, poate să fie unul foarte major. Sub incidența codurilor portocalii, am avut uneori viituri care au omorât oameni, deci noi nu putem să nu luăm în serios un cod roșu sau un cod portocaliu, emis de experții de la Agenția Națională de Meteorologie.

(…) Avem comitetele județene pentru situații de urgență și cel al municipiului București, care se întrunesc și iau decizii pe măsurile care se iau acolo și sunt și acolo proceduri. Trebuie să fie anunțate toate UAT-urile, trebuie să fie permanență, trebuie să fie totul rezolvat, astfel încât, dacă se întâmplă ceva, comunicarea și rezolvarea problemelor pentru a proteja populația să fie cea mai rapidă.

În paralel, se face comunicarea către populație. Se explică populației ce se întâmplă, ce se va întâmpla, cum va fi situația, ce riscuri sunt, cum se pregătesc. Aceste mesaje, bineînțeles, le dă ANM-ul prin ieșiri în media, prin explicații. Le dăm și noi prin ieșiri în mass-media, prin explicații, pe rețelele de socializare, pe aplicația DSU, pe conturile MAI, DSU, IGSU și așa mai departe, inclusiv pe conturile județene ale inspectoratelor județene, ale prefecturilor. Se face o comunicare intensă, astfel încât populația să știe ce risc vine. (…)

Noi am mai avut coduri roșii și acum o săptămână. E adevărat, era și vânt atunci și am văzut că acel cod roșu de acum o săptămână n-a produs un impact major în România. Dar lângă România, în Bulgaria, codul roșu a venit cu un fenomen la care nu s-au așteptat autoritățile din Bulgaria și a apărut un fenomen cu ploi de peste 200 de litri pe metru pătrat, trei decese, dintre care un polițist, o localitate devastată. Deci acest lucru s-a întâmplat chiar în vecinătatea noastră.

Acum a venit din nou un cod roșu. Este normal să fim preventivi, să ne pregătim, să emitem avertismentele, avertizările către populație, să explicăm populației cum se protejează și să se ia anumite măsuri preventive.

Și acum venim la măsurile preventive.

De ce s-a luat măsura de închidere a școlilor? Primele măsuri luate pe închiderea școlilor au fost la Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Constanța, urmat de Ialomița, urmat de Călărași, Giurgiu, după care Ilfov și București. (…)

Aici nu putem să venim să ne cerem scuze că nu s-a întâmplat nimic. Noi putem să spunem, probabil, că dacă nu se dădeau avertismentele și oamenii umblau toți pe stradă fără nicio problemă, fără să ia în considerare că este cod roșu, cei aproape de 30 de copaci care au căzut în București puteau să cadă peste mai multe mașini în deplasare și să avem și răniți sau poate și morți. Asta n-avem cum să o spunem. Probabil că am prevenit. Dar acest lucru, din nou, nu ai cum să-l cuantifici sau să-l calculezi.

Ce putem să spunem? Că aveam datoria să avertizăm populația! (…)

Și acum întrebarea mea, oare care trebuie să fie reacția când ni se dă următorul cod roșu? Să nu luăm măsuri? Să nu vă recomandăm măsurile preventive? Să nu mobilizăm forțe și să spunem lasă, că o să fie ca data trecută, nu o să fie cu imapct! și să ne trezim că este cu un impact devastator? (…)