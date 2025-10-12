Arhitectura ca punte culturală între România și Japonia – Sesiune specială de discuții la Pavilionul României

Arhitectura ca punte culturală între România și Japonia – Sesiune specială de...

176638 – 12102025 – Pavilionul României la Expo 2025 Osaka a găzduit, sâmbătă, 11 octombrie 2025, un eveniment special dedicat arhitecturii și designului, care a reunit personalități marcante ale mediului academic și profesional din România și Japonia într-un dialog despre conceptul arhitectural, procesul de construcție și semnificația culturală a Pavilionului României.

La întâlnire au participat arhitectele Ioana Anca Bodoloacă și Georgiana Anemone Muraru, autoarele conceptului arhitectural al Pavilionului României, alături de prof. dr. arh. Marian Moiceanu, rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, prof. dr. arh. Horia Moldovan, președintele Senatului Facultății de Arhitectură, precum și distinșii oaspeți japonezi: prof. Hayato Uchida, prorectorul Universității din Hyogo, prof. Yushi Utaka și prof. Masanao Kawakami, Universitatea din Hyogo, Excelența Sa Hiroshi Ueda, fost ambasador al Japoniei în România, și prof. Carmen Tămaș, cadru didactic la Universitatea din Hyogo.

Prof. dr. arh. Marian Moiceanu a prezentat pe scurt istoria și activitatea Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, subliniind rolul formativ și influența școlii românești de arhitectură în context internațional.

La rândul său, prof. dr. Hayato Uchida, prorector al Universității Hyogo, a remarcat similitudinile conceptuale dintre Pavilionul României și celebra „Biserică a Luminii” a arhitectului Tadao Ando, evidențiind felul în care lumina devine un element de dialog între spațiu și spiritualitate, între România și Japonia.

În contextul întâlnirii, a fost subliniată și importanța parteneriatului academic recent încheiat între Universitatea din Hyogo și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Acordul interuniversitar prevede schimburi academice și de cadre universitare, precum și mobilități de studenți, consolidând cooperarea româno-japoneză în domeniul arhitecturii, educației și cercetării.

S-a alăturat discuției și Thomas Quemin, Managing Director al GL Events, compania care a implementat proiectul arhitectural al Pavilionului României, transformând în realitate viziunea celor două arhitecte românce. Acesta a vorbit despre procesul de realizare a construcției – de la idee la implementare – subliniind provocarea și reușita de a transpune un concept într-o formă concretă în mai puțin de șase luni.

El a menționat că Pavilionul României reprezintă „o fuziune între două culturi – română și japoneză – un exemplu de adaptare a unei idei internaționale într-un spațiu local”. Totodată, a adăugat că structura pavilionului va fi demontată, iar o parte dintre elemente va fi reutilizată în Japonia, în regiunea Nagoya, într-un nou proiect – o viziune sustenabilă pe termen lung, care continuă povestea Pavilionului României dincolo de durata Expoziției Mondiale.

Ioana Anca Bodoloacă și Georgiana Anemone Muraru, arhitectele absolvente ale Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București care au elaborat conceptul Pavilionului României de la Expo Osaka 2025, au încheiat evenimentul mulțumind publicului și partenerilor implicați în realizarea pavilionului, exprimându-și emoția de a vedea cum proiectul lor prinde viață și devine un spațiu de dialog cultural autentic între România și Japonia.

La finalul sesiunii de discuții, atmosfera a fost animată de un moment artistic special, un spectacol de percuție susținut de ansamblul Young Beats – Cantus Mundi, care a adus în spațiul Pavilionului energia și creativitatea tinerei generații de muzicieni români.