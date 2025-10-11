Armata României, la Bucharest Gaming Week 2025

176635 – 11102025 – Armata României participă, în zilele de 11 și 12 octombrie, la Bucharest Gaming Week 2025, care va avea loc la Romexpo – Pavilionul Central, între orele 10.00 și 20.00.

Vizitatorii vor avea ocazia să interacționeze cu militari din diferite structuri ale armatei, iar cei interesați de o carieră militară vor putea obține informații despre recrutare, admitere și oferta educațională de la elevi și studenți ai instituțiilor de învățământ militar.

Reprezentanții Armatei au pregătit pentru public numeroase activități interactive la simulatoare de realitate virtuală, utilizate în pregătirea viitorilor piloți ai Academiei Forțelor Aeriene, precum și la simulatoare de zbor pentru drone. Totodată, vizitatorii standurilor vor putea utiliza ochelari de realitate augmentată și virtuală și vor interacționa cu roboți mobili sau umanoizi.

Informații despre instituțiile de învățământ militar și proiectele educaționale și tehnologice desfășurate vor fi oferite de reprezentanți ai Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri „Basarab I”, Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” și Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir”, iar studenții Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” vor prezenta aplicații de realitate augmentată, elemente de securitate cibernetică și un robot patruped programabil.

Militarii de la Forțelele pentru Operații Speciale vor expune echipamente de luptă folosite în misiuni reale, iar piloți din Baza 90 Transport Aerian vor demonstra funcționalitatea căștii MIDASH, un sistem avansat care permite pilotajul în condiții dificile, atât ziua, cât și noaptea.

La standurile Ministerului Apărării Naționale, vor mai fi expuse echipamente moderne de comunicații, printre care o autostație radio montată pe un vehicul militar Jeep Wrangler, adaptat pentru misiuni speciale, capabil să asigure comunicații criptate în timp real, în mișcare și în staționare.

Bucharest Gaming Week oferă Armatei României posibilitatea de a aduce în atenția publicului tânăr valorile carierei militare, de a evidenția componenta tehnologică modernă a activității militare și, totodată, încurajează dialogul direct între militari și cetățeni.