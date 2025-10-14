Atenție! Email fals în numele ANAF!

176664 – 14102025 – ANAF atenționează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituției, de la adresa ion@impal.ro, prin care contribuabilii sunt anunțați de ”o posibilă neregularitate identificată în declarațiile fiscale depuse”, iar pentru ”remedierea situației” trebuie urmați anumiți pași.

Recomandarrea este ca acest tip de emai să fie șters și să nu accesați documentele anexate sau linkurile din conținut. Nu transmiteți date personale sau bani către conturile menționate!

Pentru comunicare la distanță, ANAF folosește doar SPV, serviciul pus la dispoziția contribuabililor.

De asemenea, contribuabilii pot obține informații fiscale cu caracter general la CALL CENTER ANAF 0314039160.