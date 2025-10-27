Avangarde: Salt spectaculos al lui Ciucu, după ce Bolojan l-a anunțat candidat sigur

176776 – 27102025 – Un sondaj de opinie realizat de Avangarde în luna octombrie 2025, la nivelul Municipiului București, arată că majoritatea locuitorilor sunt nemulțumiți de aspectul orașului, își exprimă clar intenția de a participa la alegerile pentru Primărie și au preferințe deja conturate pentru candidați, în timp ce percepția asupra activității Guvernului Bolojan rămâne preponderent critică.

Conform rezultatelor cercetării, la întrebarea Sunt bucureştenii mulţumiţi de aspectul orașului? doar 30% dintre respondenți se declară mulțumiți de aspectul orașului, în timp ce 68% nu sunt mulțumiți, iar 2% nu au putut sau nu au dorit să răspundă.

Aproape jumătate dintre locuitori se declară deciși să participe la alegerile pentru funcția de primar. Conform cercetării, 43% dintre cei chestionați au acordat nota 10, ceea ce indică faptul că sunt „siguri” că vor merge la vot. Alți 14% au acordat nota 8, iar 10% nota 7, arătând un nivel moderat de certitudine. Notările intermediare între 1 și 6, care reflectă reticență sau incertitudine, au fost mult mai reduse: 1% pentru nota 1, 1% pentru nota 2, 1% pentru nota 3, 1% pentru nota 4, 6% pentru nota 5, și 5% pentru nota 6. În total, doar un procent mic de bucureșteni pare nehotărât sau puțin probabil să participe la scrutin. 1% dintre respondenți nu au știut sau nu au răspuns la întrebare (NS/NR). Interesant este că sondajele de până acum arătau că bucureștenii nu erau dornici de a merge să voteze noul primar general în acest an, argumentând că altele sunt prioritățile.

Majoritatea locuitorilor și-au conturat deja preferințele pentru alegerile la Primăria Municipiului. Conform cercetării, 62% dintre respondenți au indicat un candidat concret, în timp ce restul nu și-au exprimat încă opțiunea: Daniel Băluță, PSD – 25%, Ciprian Ciucu, PNL – 23%, Cătălin Drulă, USR – 18%, Anca Alexandrescu, independent – 16%, Cristian Popescu Piedone, PNRR – 8%, Vlad Gheorghe, DREPT – 4%, Ana Ciceală, SENS – 3%, Virgil Alexandru Zidaru, independent – 2% și altul – 1%.

Sondajul CURS de săptămâna trecută îi indica pe Băluță la 24%, pe Ciucu și Drulă la 18%, iat pe Alexandrescu la 10%. După ce președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat vineri seara că liberalii vor merge pe mâna lui Ciucu, acesta este prezentat cu un salt spectaculos, de 5 procente. De asemenea, prezența lui Vlad Gheorghe în sondaje poate fi numită o supriză, după ce acesta a ieșit insistent în spațiul public susținând organizarea unui referendum pentru desființarea sectoarelor Capitalei și a județului Ilfov odată cu organizarea scrutinului pentru alegerea primarului general.

62% dintre locuitori consideră că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui să fie organizate cât mai rapid. Doar 34% dintre respondenți cred că ar fi mai bine să aștepte până anul viitor, pentru ca situația economică să se îmbunătățească. 4% dintre respondenți nu au știut sau nu au dorit să răspundă (NS/NR).

Sondajul a fost realizat pe un eșantion multi-stratificat și probabilistic de 1.000 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a Bucureștiului. Datele au fost ponderate pe criterii precum genul și nivelul de educație, iar marja maximă de eroare este de +/- 3,2%, la un nivel de încredere de 95%. Culegerea datelor s-a realizat telefonic (CATI) în perioada 19 – 25 octombrie 2025.