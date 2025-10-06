Băsescu îi sugerează lui Nicușor Dan să nu facă rotative și să ”nu scape PSD în Trezorerie”

176570 – 06102025 – Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră că, ”în mod cavaleresc”, preşedintele Nicuşor Dan trebuie să îl susţină pe premierul Ilie Bolojan, dar că din punct de vedere pragmatic este mai bine să nu fie partenerul premierului.

Băsescu consideră că Nicuşor Dan trebuie să găsească resursele să formeze un nou guvern după ce ţara va fi redresată din punct de vedere economic şi problemele de deficit bugetar vor fi rezolvate.

În ceea ce priveşte rotativa guvernamentală, fostul preşedinte speră ca aceasta să nu aibă loc, argumentând că nu trebuie pus Guvern PSD, ”pentru că ăştia au năravul ăsta prost, când se văd cu prim-ministru se bagă în Trezorerie şi nu mai ies de acolo până nu termină toţi banii şi îndatorează neam de neamul nostru”.

Traian Băsescu a fost întrebat, duminică, la Digi 24, dacă Ilie Bolojan are nevoie şi de sprijinul lui Nicuşor Dan.

”Da şi nu. Da, în mod cavaleresc, dar din punct de vedere pragmatic este bine să nu fie partenerul lui Bolojan. În şase, opt luni Bolojan va avea nivelul de simpatie foarte scăzut. Şi atunci va trebui să vină preşedintele curat, după excursii în Moldova, cu copiii şi să spună ”Asta e!”.

Băsescu, care ”a băgat bățul prin gard” ori de câte ori a vrut când PDL și PNL erau la guvernare, îi recomandă lui Nicuşor Dan să rămână în atribuţiile prezidențiale.

”Cred că cel mai bine este ca Nicuşor Dan să rămână strict în atribuţiunile lui la Cotroceni. Eu am experienţa mea. Am fost solidar cu guvernul, mi-am asumat, dar eram la al doilea mandat. El este la primul mandat şi peste câteva luni, când Bolojan va fi foarte erodat de măsurile pe care le ia, asta e politica, va trebui să vină un preşedinte care să spună calea de urmat, schimbăm Guvernul, pentru relansarea încrederii în Guvern”, a explicat Băsescu.

El a mai fost întrebat dacă rezistă Ilie Bolojan până la rotativa guvernamentală.

”Sper să nu se ţină (rotativa – n.n.). Pentru că cei care au nenorocit finanţele publice au fost PSD, cel mai puternic agent de distrugere a bugetului României. Ciolacu a fost vârful şi emblema acestui proces. Eu sper că Nicuşor va găsi resursele să formeze un nou guvern după ce ţara este redresată, după ce probleme de deficit intră pe un curs care nu mai necesită efort”. Băsescu nu spune însă (încă!) din cine să fie compus noul govern.

Băsescu a comentat şi activitatea preşedinteeui Nicuşor Dan, solicitat să precizeze dacă acesta pare absent din spaţiul public.

”Nu cred că poate fi acuzat de inactivitate. Din câte ştiu, e foarte activ, citeşte foarte mult, analizează. Acum îşi pune consilierii şi probabil va fi mult mai activ începând de poimâine. Mâine înţeleg că îşi nominalizează consilierii. El nu a avut consilieri până acum. Cineva trebuie să îţi pregătească un rezumat asupra unei probleme care consideri că trebuie comunicată. Şi cred că va avea o bună comunicare după ce îşi nominalizează consilerii”, a mai afirmat Traian Băsescu, la Digi24.