Blocajul din justiție riscă să devină unul economic

176609 – 09102025 – Blocajul din sistemul de justiție, generat de așa-numita „grevă judecătorească”, produce efecte în lanț asupra economiei românești, atrage atenția deputatul USR de Vâlcea Andrei Florin Gheorghiu.

Sute de dosare sunt suspendate – de la cauze civile și penale până la procese economice cu impact major.

Mediul privat este printre cele mai afectate: procedurile de insolvență, reorganizările și falimentele sunt amânate pe termen nedefinit. Mii de companii așteaptă soluții pentru a-și putea continua activitatea, iar întârzierea deciziilor duce la pierderi financiare, blocaje în investiții și locuri de muncă puse în pericol.

Dar nu doar sectorul privat este afectat. Blocajul lovește și în statul român, care pierde bani din cauza imposibilității de a-și apăra interesele în instanță.

Un exemplu recent este cazul „Incubatorului de afaceri”, clădire a Ministerului Economiei care a fost subînchiriată ani de zile de o firmă privată fără ca statul să încaseze vreun leu.

În cele 54 de birouri funcționau firme care plăteau chirii între 240 și 4.800 de euro, însă nu către minister, ci către intermediarul privat. În aproape 18 ani, statul nu a încasat nimic.

În iulie, ministrul Radu Miruță a solicitat în instanță evacuarea spațiilor și recuperarea prejudiciului, însă procesul nu poate începe – pentru că magistrații sunt în grevă.

Statul vrea să-și recupereze bunurile, dar nu are cine să judece.

Avem de-a face cu un blocaj dublu: firme care nu pot merge mai departe și instituții care nu pot acționa. Justiția are dreptul la revendicări, dar nu la oprirea întregului mecanism al economiei.”

Judecătorii, deși nu au voie să facă grevă, sunt supărați că Guvernul vrea să elimine, printre altele, anumite facilități de care magistrații se bucură de mai mulți ani, cu ar fi ieșirea la pensie înainte de împlinirea vârstei de 50 de ani și obținerea unei pensii speciale, care nu se bazează pe contributivitate, care depășește valoarea ultimului salariu brut obținut.