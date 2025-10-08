BMB, parte din programul european „The Europe Challenge 2025/26” cu proiectul „Green Journey on the Danube”

176602 – 08102025 – Primăria Municipiului București (PMB), prin Biblioteca Metropolitană București (BMB), în parteneriat cu Asociația Bookisit, se numără printre câștigătorii prestigiosului program The Europe Challenge 2025/26: Libraries, Communities, Democracy, derulat de European Cultural Foundation. Din peste 300 de aplicații din 26 de țări, au fost selectate 60 de proiecte, iar România este reprezentată de doar trei inițiative, printre care și proiectul „Green Journey on the Danube” – inițiat și dezvoltat de BMB și Asociația Bookisit.

Proiectul, finanțat cu 10.000 de euro, va fi implementat pe parcursul unui an, în perioada septembrie 2025 – octombrie 2026. „Green Journey on the Danube” propune o abordare inovatoare de educație ecologică prin crearea unui joc de societate interactiv și educativ. Jucătorii vor călători imaginar de-a lungul Dunării, în România, confruntându-se cu diverse provocări de mediu și descoperind, în același timp, soluții sustenabile.

După finalizarea proiectului, jocul va fi pus la dispoziția altor biblioteci din țară și va putea fi folosit în școli, în special în perioada Săptămâna Verde, consolidând astfel impactul educațional și comunitar al inițiativei.