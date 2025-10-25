BNR prezintă documente de arhivă despre Tezaurul de la Moscova

176767 – 25102025 – Banca Națională a României lansează o nouă secțiune pe site-ul www.bnr.ro despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 – 1917 și eforturile de repatriere a acestuia.

Consecventă misiunii sale de a promova problematica Tezaurului transportat la Moscova în timpul Primului Război Mondial și răspunzând cererilor din țară și străinătate de a facilita accesul la datele despre Tezaur, cât și la acțiunile întreprinse pentru a recupera această avuție națională, banca centrală prezintă o serie de materiale-sinteză, disponibile în limbile română, engleză și, în curând, în franceză, imagini relevante din epocă, precum și copii ale documentelor originale din arhiva proprie.

Banca Națională a României este păstrătoarea dosarului ”Tezaur”, care reunește toate documentele privind depozitarea stocului său de aur, în greutate de 91,5 tone aur fin, la Moscova. Aurul BNR aflat în Rusia de peste un secol rămâne în continuare o creanță neonorată de către moștenitorul de drept al depozitarului-garant.

Prin accesarea noii secțiuni, veți găsi informații sistematizate, dintre care unele inedite, despre:

„Activități pentru promovarea problemei Tezaurului” „Expoziție – Tezaurul BNR de la Moscova” „Istorie Tezaur” „Inventarul Tezaurului” „Restituiri parțiale” „Acte în sprijinul repatrierii Tezaurului”

Detaliile pot fi accesate în cadrul secțiunii Istorie și patrimoniu a website-ului BNR la următoarea adresă https://www.bnr.ro/24788-tezaurul-bnr-evacuat-la-moscova