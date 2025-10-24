Bolojan îi sugerează lui Grindeanu să depună moțiune de cenzură și să facă alianță cu AUR

176760 – 24102025 – Prim-ministrul Ilie Bolojan a reacționat dur, joi seara, la Antena 3, în legătură cu amenințătoare ale președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a atenționat că după 7 noiembrie, data Congresului PSD, ”lucrurile nu vor mai putea merge așa” la guvernare, făcând trimitere la încăpățânarea șefului Guvernului în luarea unor decizii.

Bolojan a spus că declarațiile de genul celor făcute în această săptămână de liderul PSD nasc două tipuri de „probleme”, una ce ține de „consecințe economice” și o alta legată de „încrederea oamenilor”.

Premierul a fost întrebat despre decizia președintelui interimar al PSD de a părăsi ședința coaliției în timpul divergențelor referitoare la pensiile magistraților, dar și despre faptul că Sorin Grindeanu i-a transmis public „să plece acasă dacă în continuare face a doua oară aceeași procedură fără a avea dialog cu toți actorii” relevanți pentru reforma din sistemul de Justiție.

„În condițiile în care orice partid consideră că Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiuni de cenzură și să facă o majoritate în Parlament în așa fel încât, cu AUR, cu cine se poate, ca guvernul să plece. Nu e o problemă, dar vă spun ce efecte au acest tip de declarații și aceste lucruri care se întâmplă uneori în coaliție”, a declarat Bolojan.

Premierul a spus că „atunci când un creditor se uită la o țară se uită la stabilitatea guvernării”: „Când vezi declarații de o anumită factură, oamenii își pun problema, domne`, e un guvern instabil. Din analiza pe care am făcut-o eu, lucrând acum, de patru luni de zile, cu agențiile de rating, între 30% și 40% din punctajul pe care îl primește o țară este dat de stabilitatea guvernării”.

„Există niște consecințe economice”

Premierul a sugerat că declarațiile de genul celor făcute de liderul PSD au „consecințe economice”.

„Orice fel de declarații de genul acesta, tari, sau de comportamente într-o anumită zonă, care presupune o anumită responsabilitate, pentru că în funcție de ceea ce faci există niște consecințe economice, vă puteți da seama că este un cost pentru țară, pentru că nu poți să scazi dobânzile, sigur, să ai guvernare stabilă, să nu risipești banii, să iei măsuri, ceea ce am făcut – și s-a văzut în aceste luni că am scăzut dobânzile, dar scăderea adevărată se face prin creșterea ratingului, a încrederii (…), dar asta înseamnă să ai predictibilitate”.

De consecințe economice și de dobânzi mari pare să nu se fi ținut cont atunci când în spațiul public au fost făcute declarații, din partea premierului, referitoare la riscul ca România să intre în incapacitate de plată. Atunci era exact perioada în care agențiile de rating urmau să anunțe decizii privind România.

De asemenea, declarațiile respective au produs panică în rândul populației și în mediul de afaceri.

O altă problemă, legată „de încrederea oamenilor”

Ilie Bolojan a sugerat că astfel de contre afectează și încrederea cetățenilor în autorități.

„A doua problemă a unor declarații de genul acesta ține de încrederea oamenilor. Vă puteți da seama că oamenii așteaptă de la noi niște comportamente, totuși, așezate. Așteaptă că dacă sunt niște dispute să ți le rezolvi, să nu uiți de ce te-ai angajat într-o guvernare. Hai să facem aceste lucruri, dar nu declarativ! Și dacă noi nu ne respectăm între noi, vă puteți da seama că e greu de presupus că am putea recâștiga încrederea cetățenilor”, a continuat premierul.