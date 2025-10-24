Bolojan îl anunță pe Ciucu pentru Capitală, înaintea PNL București

176762 – 24102025 – Ilie Bolojan a declarat joi seară, la Antena 3 CNN, cu privire la alegerile locale parțiale pentru București că din partea PNL va candida, cel mai probabil, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Bolojan, în calitate de președinte al PNL, își pune astfel, puternic, amprenta pe Ciprian Ciucu, chiar dacă organizația București a PNL va lua o hotărâre oficială în privința candidaturii la mijlocul săptămânii viitoare. Bolojan a spus că au fost măsurate trei persoane: ”Au fost trei colegi testaţi, cel mai bine clasat a fost Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care va fi foarte probabil desemnat, săptămâna viitoare, candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei”. Celelalte două persoane, cărora Bolojan nu le-a pronunțat numele, sunt Stelian Bujduveanu (actualul primar interimar al Capitalei) și Dan Șucu (om de afaceri).

Deși inițiativa nu i-a aparținut, Bolojan a explicat că a insistat pentru organizarea cât mai curând a alegerilor, dar argumentele pe care le-a formulat sunt aceleași cu cele prezentate de reprezentanții USR care, de altfel, pentru a-i forța mâna, au ajuns până la depunerea unei plângeri penale împotriva premierului și a ministrlui de Interne