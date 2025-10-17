”Bombele cu efect” întârziat din OUG 52/2025

176701 – 17102025 – Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, vicepreşedinte al PSD, ia atitudine față de amânarea corectării OUG 52/2025, care blochează activitatea administrației locale, făcând imposibile anumite achiziții, activități urgente. De fapt, aceste nemulțumiri sunt generale la nivelul administrației locale, însă în față au ieșit doar câțiva primari de la PSD și PNL. Prim-ministrul Ilie Bolojan, deși a promis că va corecta ordonanța, cum s-a convenit la ultima reuniune a coaliției de guvernare, nu a introdus pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi acest act normativ.

În legătură cu această situsație, Pucheanu a declarat că e cineva care nu se poate opri din a-şi pune tuşa personală pe orice ordonanţă şi e efectiv de noaptea minţii ce se întâmplă. El a arătat că Ministerul Justiţiei a descoperit noi articole introduse în Ordonanţă prin care pentru fiecare taxă de timbru trebuia să faci referat şi ar fi trebuit să te duci la Ministerul de Finanţe.

”N-ar fi trebuit să fim în postura de a trebui să reparăm nişte tâmpenii, pe româneşte. Acum două săptămâni ni s-a promis că e săptămâna trecută. Săptămâna trecută, că e săptămâna asta, şi înţeleg că săptămâna asta ni se promite că va fi săptămâna viitoare”, a declarat primarul Galaţiului la Prima News, despre noua amânare prin care se blocheează activitatea primăriilor. Ionuţ Pucheanu a arătat că blocajul din şedinţa de guvern a fost făcut de Ministerul Justiţiei.

”De data asta cineva s-a uitat o idee mai atent pe această ordonanţă, pentru că pare că e cineva, n-aş putea să îl identific şi nici nu vreau să speculez acum, e cineva care nu se poate opri din a-şi pune tuşa personală pe orice ordonanţă de urgenţă a Guvernului, pentru că, chiar dacă am convenit să rectificăm problemele care au reieşit din prima formă a ordonanţei, surprinzătoar astăzi apăreau alte probleme. Cineva, nu ştiu cine, a găsit de cuvinţă să mai producă nişte articole de legi”, a spus Pucheanu.

El a precizat că ceea ce au sesizat cei de la Ministerul Justiţiei a fost că pentru fiecare taxă de timbru trebuia să faci referat şi ar fi trebuit să te duci la administratorul respectiv, la Ministerul de Finanţe, inclusiv cei de la primării, pentru a face un memorandum pe fiecare taxă în parte.

”Realizaţi cât de multe procese sunt în desfăşurare în România asta, în care autorităţile atât locale cât şi cele centrale, sunt implicate? Ce ar fi fost ca, în zilele următoare, pe partea Ministrului de Finanţe să fie metri cubi de hârtie, prin care să justificăm de ce avem nevoie de la 5 lei până la 10.000 de lei, cât înseamnă, poate, în anumite cazuri, această taxă de timbru. E efectiv de noaptea minţii ce se întâmplă”, a precizat primarul.

Acesta a fost doar un exemplu dat de Pucheanu. UAT-urile nu pot angaja niciun fel de cheltuieli fără controlul Guvernului. Inclusiv Lia Olguța Vasilescu a ridicat problema referatelor de justificare a fiecărei cheltuieli, de la plicuri, hârtie, până la cheltuieli pentru deszăpezire.