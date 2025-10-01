176533 – 01102025 – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) organizează, în data de 10 octombrie 2025, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul va avea loc la nivelul agențiilor județene precum și al Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă din București, având ca scop principal facilitarea accesului absolvenților pe piața muncii și oferirea oportunității de a interacționa direct cu angajatorii.

De asemenea, la acest eveniment sunt așteptate și persoanele cu dizabilități, oferind angajatorilor posibilitatea de a ocupa posturile vacante destinate acestora și integrarea lor pe piața muncii. Având în vedere prevederile art. 78 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, angajatorii cu minimum 50 de angajați sunt obligați să încadreze cel puțin 4% persoane cu handicap, acest eveniment facilitând interacțiunea directă între angajatori, ONG-uri și persoanele cu dizabilități, creând un cadru favorabil colaborării între toți participanții la eveniment.

Deși bursa este dedicată în special absolvenților și persoanelor cu dizabilități, orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă poate participa, indiferent de vârstă sau de nivelul de calificare profesională.

Detalii despre locațiile evenimentului desfășurat la nivel național, programul, numărul estimativ de locuri de muncă disponibile și alte informații vor fi comunicate în timp util. Persoanele interesate sunt încurajate să urmărească site-ul www.anofm.ro și pagina de Facebook ( https://www.facebook.com/fiiinformat/ ) a ANOFM.

De asemenea, angajatorii care doresc să participe la acest eveniment pot contacta agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora au sediul, datele de contact fiind disponibile pe site-ul www.anofm.ro, accesând harta interactivă.

Participarea la „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți” este gratuită atât pentru angajatori, cât și pentru toți cei care caută un loc de muncă.