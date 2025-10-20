Cazinoul din Constanța va găzdui un Festival internațional de muzică clasică, coordonat de Ioan Holender

176711 – 20102025 – Aflat într-o vizită de lucru la Constanța, Ioan Holender, cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena (Wiener Staatsoper), a confirmat că va susține echipa Cazinoului din Constanța pentru dezvoltarea unui festival internațional de muzică clasică. Evenimentul va avea loc în toamna anului viitor în sala de spectacole a Cazinoului, iar reprezentațiile muzicale vor fi programate în zilele de sâmbătă și duminică. Întregul demers va fi realizat cu susținerea Primăriei Municipiului Constanța și Organizației de Management al Destinației Mamaia Constanța.

Ioan Holender, o personalitate cu un palmares internațional impresionant în lumea muzicală, a ales Cazinoul din Constanța pentru a dezvolta un festival de muzică adaptat specificului clădirii și publicului său. Rolul noului program cultural care va avea loc în intervalul septembrie – noiembrie 2026 este de a consoli-da propunerea culturală a Cazinoului din Constanța și a orașului și de a promova destinația Constanța-Mamaia în rândul publicului național și internațional.

“În fiecare sfârșit de săptămână din perioada propusă pentru festival va avea loc la Cazinoul din Constanța un eveniment bazat pe muzică, această limbă universală prin care se transmit toate emoțiile posibile, dorințe, gânduri, sentimente sau speranțe. Muzica poate atinge sufletele oamenilor dacă este aleasă în compozițiile potrivite. Nu este nevoie să știi o anumită limbă, vreun compozitor anume sau să cunoști subiectul abordat. Este suficient să fii prezent și să te bucuri. Dorința mea este să reușesc, prin selecția atentă și a celor transmise prin muzică – prin artiști și instrumentiști – să ajung la un nivel de calitate cât mai apropiat sau egal cu clădirea Cazinoului. […] Din punct de vedere al conținutului, va fi un festival de muzică clasică, un mix de la Mozart până la muzica bine cunoscută din zilele noastre. Rolul meu este să fac propunerea și distribuția artistică a acestor concerte către echipa Cazinoului din Constanța. Biletele nu vor fi gratuite, dar vor avea un preț accesibil, pentru că tot ce este bun are un preț. O consecință directă a acestor spectacole ar fi de dorit să fie atragerea turiștilor străini în orașul Constanța, un oraș de mare însemnătate din punct de vedere istoric și cultural”, a declarat Ioan Holender.

Originar din Timișoara, Ioan Holender s-a stabilit din 1959 la Viena unde a absolvit Conservatorul și a dezvoltat o carieră în lumea muzicală care i-a adus recunoașterea internațională, atât prin prisma activității de impresariat artistic, cât și în calitate de președinte sau director al unora dintre cele mai prestigioase instituții culturale sau festivaluri. Ioan Holender este recunoscut astăzi drept cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena (Wiener Staatsoper) și a fost președinte și director artistic al Festivalului Internațional George Enescu timp de șapte ediții. De asemenea, de-a lungul carierei extinse pe mai bine de șapte decenii, Ioan Holender a fost consilier artistic al Metropolitan Opera New York și al festivalului de primăvară din Tokyo. Printre distincțiile obținute de domnul Holender se numără Ordinul Național Steaua României, în gradul de Mare ofițer, medalia de onoare în aur a orașului Viena și decorația de onoare în aur a Republicii Austria.