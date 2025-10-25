176769 – 25102025 –Cinci furnizori de electricitate percep deja mai puțin de 1,3 lei/kWh, a precizat, la Bistrița, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care i-a îndemnat pe români să consulte Comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE și dacă găsesc o variantă mai bună, să se transfere gratuit la alt furnizor.

”Sunt cinci companii de ieri încoace care au la ofertare pentru clientul final prețuri sub 1,30 lei/kWh, prețul plafonat până la data de 1 iulie. Și mă bucur foarte mult că, tot de ieri, compania Electrica Furnizare, care avea poate cel mai mare tarif din piață, 1,55 lei, până acum ceva timp, la care statul român are un /acţionariat/ de 49%, mă bucur foarte mult că au reușit să-și optimizeze activitatea și ieri să vină în piață cu o ofertă de 1,30 lei, şi continuăm, iar orice român poate gratuit, fie direct la compania la care vrea să se mute, poate să se uite pe site-ul ANRE, să vadă Comparatorul de prețuri și dacă astăzi are oferta la 1,40 – 1,45 lei, gratuit se poate muta la 1,10 lei, 1,20 lei, 1,25 lei, 1,30 lei”, a declarat ministrul Bogdan Ivan..sursa:romania-actualitati.ro