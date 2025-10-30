Cine nu se apără, se expune

176806 – 29102025 – Mircea Fechet atrage atenția, din Parlamentul României, asupra nevoii urgente de a iniția și consolida educația pentru apărare și reziliență în rândul tinerilor, într-un context de securitate regională plin de provocări.

Deputatul liberal avertizează că instabilitatea de la granițele României, presiunea atacurilor hibride și războiul informațional care amenință întreaga societate cer o reacție inteligentă și ambițioasă, care să integreze în procesul de educație pregătirea privind comportamentul în situațiile de risc. Mircea Fechet susține că, prin implementarea – la nivel național – a unui program-pilot, care să fie aplicat gradual, de la clasele primare până la liceu, elevii ar putea deprinde cunoștințele și competențele necesare pentru a identifica la timp și a contracara provocările actuale, dar și pentru a dezvolta un spirit civic responsabil și o înțelegere mai bună a valorilor democratice.

Potrivit deputatului liberal, ”România […] nu este o țară în care ne ascundem după scutul NATO”, iar educația pentru apărare trebuie privită ca un demers complex, adaptat vârstei elevilor, care să includă elemente de gândire critică, educație media, sesiuni de dezbateri cu privire la siguranța cibernetică și instruire de bază pentru situațiile de urgență.

”România de azi, dar mai ales România viitorului, nu este o țară în care ne ascundem după scutul NATO. Este un stat în care fiecare român este el însuși un scut.

Copiii noștri trebuie să învețe că libertatea nu vine la pachet cu confortul și că oricine nu știe să se apere, se expune.

În aceste condiții, propun introducerea graduală, la toate nivelurile de învățământ, a unui curriculum actualizat de pregătire pentru situații de urgență și apărare.

Mă refer, concret, la alfabetizarea de securitate. Adică formarea unor deprinderi de bază despre cum să recunoști o știre falsă și cum poți să-ți aperi țara inclusiv alegând să nu distribui o postare mincinoasă de pe Facebook sau de pe TikTok. Despre cum să te protejezi într-o situație de criză (de la calamități provocate de efectele din ce în ce mai imprevizibile ale schimbărilor climatice, până la cutremur sau situație de război), cum să reacționezi în caz de atac informatic care paralizează infrastructurile critice. Despre cum funcționează solidaritatea într-un stat democratic și cum poți să cultivi valorile naționale prin alegerile mici, din fiecare zi.

Cea mai valoroasă investiție în securitatea națională este o societate educată, unită.

Solicit Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Educației să colaboreze în vederea lansării, la nivel național, a unui program-pilot care să aducă în școli specialiști din domeniul securității și să creeze ”ambasadori ai rezilienței” în rândurile elevilor și profesorilor. Acest program ar putea deveni o adevărată pepinieră pentru viitoarea rezervă strategică a Armatei Române, nu doar în sens militar, ci și civic și informațional”, spune Fechet.